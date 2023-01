Kći Elvisa Presleya (54) hitno prevezena u bolnicu

Kći Elvisa Presleya, Lisa Marie Presley (54) završila je u bolnici. Lisa je doživjela zastoj srca, a nakon što su djelatnici hitne pomoći došli u njen dom u četvrtak, uspjeli su joj vratiti puls. Nakon toga je odvezena u bolnicu.

Kći Elvisa i njegove supruge Priscille mnogi su vidjeli na dodjeli Zlatnih globusa u utorak na Beverly Hillsu.

Lisa Marie ranije je otvoreno progovorila o svojoj ovisnosti o opijatima i tabletama protiv bolova. U predgovoru knjige Harryja Nelsona pod nazivom "The United States of Opioids: A Prescription for Liberating a Nation in Pain" opisala je dugogodišnju borbu koja ju je naučila zahvalnosti životu.

- Možda ovo čitate i pitate se, kako nakon gubitka meni bliskih ljudi, sam i sama postala žrtva opijata - započela je u predgovoru Lisa Marie referirajući se na oca Elvisa Presleya i bivšeg pokojnog supruga Michaela Jacksona.

- Oporavljala sam se od rođenja mojih kćeri [2008], Vivienne i Finely, kad su mi doktori prepisali opijate za borbu s boli. Bilo je potrebno jako malo vremena da u bolnici osjetim potrebu da ih i dalje uzimam - objasnila je početak borbe dodavši kako je " imala težak put svladavanja ovisnosti i dovođenja života u red" . Iako je Presley pokušala zadržati detalje ovisnosti za sebe, puno toga je isplivalo na površinu tijekom rastave od supruga Michaela Lockwooda. Prošle godine u kolovozu u intervjuu za "Today's show" je otkrila svoju ovisnost bez objašnjenih specifičnosti. Istaknula je da su njezine nevolje počele s 45 godina, a terapeut je njezin slučaj smatrao čudom i da ne zna kako je još uvijek živa.

- Nikad nisam otvoreno pričala o svojoj ovisnosti i nisam bila sigurna jesam li spremna podijeliti tako osobnu stvar - priznala je u predgovoru, ali ju je na to ipak natjerala želja da pomogne drugim ljudima. Spomenula je i svoju djecu - desetogodišnje blizankinje Vivienne i Finely, Riley Keough i Benjamin Keough

. - Dok ovo pišem mislim na svoje četvero djece koji su mi dali svrhu da zarastem - napisala je te dodala kako se prisjeća bezbroj ljudi koji su izgubili svoju djecu zbog droge. Predgovor je završila s mišlju kako je zahvalna što je danas živa i da posebno "cijeni četvero predivne djece koji su joj dali smisao postojanja i nosili ju kroz crne trenutke".

Usred rastave, privremeno je izgubila skrbništvo nad svojim blizankama koje su otišle živjeti kod njezine majke Priscille Presley. Tijekom ročišta 2017. godine priznala je da uzima kokain, opijate, tablete i alkohol.

- Posljednje tri godine sam morala ići nekoliko puta na liječenje. Bila sam u neredu. Nisam mogla prestati - rekla je tamo na ročištu. Kao tinejdžerka liječila se u "Dvorcu" - Scijentološkom centru u Hollywoodu, saznao je 2003. ABC NEWS. Lisa Marie ostala je članica Scijentološke crkve do 2012. godine. Otkrila je da se njezina ovisnost pogoršala po završetku braka s četvrtim suprugom Lockwoodom 2016. godine. - Zadnju godinu u našem braku sam puno trošila kokain. Bilo je grozno, da - rekla je na sudu.

