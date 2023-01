Jasmin Stavros o najtežem periodu: 'Vidio sam da moji prijatelji umiru kraj mene, ja sam dotakao dno života'

Glazbenik Jasmin Stavros (68) promijenio je svoj život iz temelja, te se nerado prisjeća svoje prošlosti. Naime, zbog tempa nastupa ispaštala je njegova obitelj, a on se navukao na tablete za spavanje. Sada je otkrio koji trenutak je za njega bila prekretnica.

''Moram priznati, bilo je perioda kad sam ja isto uzimao opijate, kad sam uzimao alkohol, moram priznati, da lažem, nema smisla! Onda sam vidio da moji prijatelji umiru kraj mene, ja sam dotakao dno života! Baš sam bio u toj jednoj fazi životnoj i onda sam rekao stop! Više toga nema. U to vrijeme nije bilo pomoći nekih komuna, da ti netko pomogne, tad sam se morao vaditi sam'', prisjetio se je Jasmin Stavros za IN Magazin.

Jasminu danas vjera puno znači u životu.

"Puno stvari mi se dogodilo u životu baš uz tu krunicu. Žena i ja smo bili na moru, u našoj kući, svaki dan smo molili krunicu milosrdnog Isusa i u tri sata smo odlazili do jedne kapelice gdje je bio jedan teren ogromni. Kao da je to bila jedna Božja providnost, mi smo to našli, kupili, uredili, doveli u kulturu, napravili sebi kućicu od sedam tisuća kvadrata. Ta krunica je bila povezana s tom kućom koja nam danas deset puta više znači nego kuća kraj mora", otkrio je ranije.

