Kakva drama u showu! 'Sve je lažno. Imaš premalo ženskih hormona u sebi da bih ja kao žena uopće pričala s tobom'

Danas u 'Gospodinu Savršenom' su djevojke trebale odrediti kome će dati divlju ružu kojom djevojka može preoteti spoj, a Polina je osvojila najviše glasova, što ju je jako razveselio. Vanja je potom izvadila pismo i otkrila da Miloš na spoj zove Lauru, a Šime - Maju Š.! Polina nije dugo razmišljala kome će preoteti spoj, a Maja Š. joj je rekla da se potrudi da bude kao ona iako zna da je to teško, što je razljutilo djevojke. „Pa kakvi su to komentari - potrudi se biti kao ja, zašto si ti bolja od Poline?!“ zanimalo je Vanju, no Maja Š. joj je rekla da joj je nebitna da bi Maidi odbrusila: „Imaš premalo ženskih hormona u sebi da bih ja kao žena uopće pričala s tobom!“ Djevojke su im pokušale objasniti da pričaju jako ružno, površno i plitko, no njih to nije diralo i pravile su se da ih ne čuju.

Djevojke su se otišle kupati i sunčati, a potom su i zaplesale i super se zabavljale. No Maja Š. i Sarah još jednom im se nisu željela pridružiti i prepričavale su prepirku između njih i ostalih cura te kako će Polina na kraju na spoj. „I dalje smatram da to nije njezin spoj, to je bio tvoj spoj, mala“, rekla je Sarah dok Maja Š. smatra da se Polina nabacuje gdje ne bi trebala. „Sve ono što ti samo ne pruži priliku i što je ukradeno ili oteto nekom drugom, to za mene nije prava sreća“, smatra Maja Š.

Šime je u vinogradu čekao Maju Š., no došla je Polina! Malo iznenađen, brzo je shvatio da je riječ o divljoj ruži i rekao: „Ne mogu reći da mi je krivo. Jako mi je drago što si došla.“ No Maja Š. je smatrala da Šimi nikako ne može biti dobro s Polinom kao što bi mu bilo s njom. „Vjerujem da bi mu bilo lijepo sa mnom i da mu je ljepše s njom, zvao bi nju“, objasnila je. Sarah smatra da je do prepirke s ostalim curama došlo zbog toga što žele stupiti u kontakt s Majom Š. i njom jer sve kopka što su njih dvije uvijek postrani. Djevojke su uz bazen također pričali o tome, a Maja G. smatra da su Maidu pogodili zločesti komentari Maje Š., a Bosanka se šalila kako će Laura sigurno osvojiti Miloša jer je sva ženstvena za razliku od nje.

Miloš je dočekao Lauru, no ona nije bila oduševljena. „Jao, ja bih radije sa Šimom. Opuštenija sam s njim, ovaj je premiran za mene“, objasnila je i nastavila pričati da voli biti na čamcu, no ne i moru te mu rekla da je pogriješio što je nju zvao na ronjenje. Miloš je želio da ipak izvuku najbolje od dana.

Polina i Šime uživali su u kušanju vina i Ruskinja je komentirala kako je taj spoj baš po njezinu ukusu, no Šime je iskreno priznao da je staloženiji i ukočeniji od nje tijekom njihova druženja. Polina se stalno smijala, a Šimi nije bilo baš jasno čemu. „Nije baš sve onoliko smiješno. Drago je meni kad je netko sretan i smije se, ali za svaku emociju treba postojati neki razlog. Danas mi je bilo previše toga sa svih strana, možda me to malo i umorilo“, objasnio je Šime.

Dok Maida smatra da Maja Š. treba biti sretna što nije na spoju jer bi Šime shvatio kakva je zapravo, ona tako ne razmišlja. „Mnoge cure ovdje ne žele reći svoje mišljenje direktno jer misle da neće biti prihvaćene. Recimo, Polina je meni u sobi rekla neke stvari protiv Maide, neke stvari da nju ponizi i bilo mi je žao cure“, otkrila je Maja Š. i nastavila pričati kako se Polina i dalje druži s Maidom jer kaže da želi biti dobra sa svima. „To je žalosno i dvolično“, dodala je Sarah.

Miloš je ushićeno pokazivao Lauri dupine, no ona nije bila impresionirana i bilo joj je čudno što je on bio sretan zbog toga. S ostalima na bazenu nisu bile i nove djevojke, kojima je žao što nisu dobile poziv na spoj. „Pored ovakvih cura i najbezličnija se može istaknuti, a nas tri smo creme de la creme, u najmanju ruku - Kim Kardashian“, smatra Selma, a sve su se složile da je dosta djevojaka u kući došlo u show zbog vlastite promocije i da glume osjećaje prema dečkima.

„Sve je lažno“, nastavile su Milica, Tamara i Selma o svom doživljaju djevojaka, a Tamara smatra da bi velika svađa nastala da je Maidi netko oteo spoj. „Kad se kamere upale, čini mi se da sve traže kadar, a kad se kamera gasi, tih persona nema više. Ima još vremena da maske padnu dolje, ali neke su već pale“, rekla je Tamara.

Miloš je želio plivati, no Lauri se nije baš ulazilo u more, što je njemu bilo žao. „Malo sam bio razočaran jer dani mogu biti ispunjeniji, bogatiji za neka druga lijepa iskustva“, rekao je Miloš koji nije odustajao od nagovaranja Laure da mu se pridruži. „Ušla sam malo da budemo blizu, da vidim kako će me paziti sad“, kroz smijeh je rekla Laura kojoj je bilo hladno, no osjećala se smireno i sigurno u Miloševu zagrljaju. Poslije su šetali uz obalu i pričali o tenzijama u kući, kako se Maja Š. i Sarah odvajaju od ostalih te da su se i nove djevojke počele tako ponašati.

Polina i Šime sjedili su uz more, a Polina mu je pričala o svom pisanju, a potom ju je molio da nešto smisli na brzinu da bi mu potom recitirala na ruskom! „Ako netko nosi toliko emocija u sebi u svakom trenutku, lijepo je to, ali možda malo previše za mene“, komentirao je Šime Polininu ushićenost svime. Uz zalazak sunca uživali su i Laura i Šime i oboje su se složili da je taj trenutak bio prelijep. „Treći put pričamo i treći put se upoznajemo“, šalili su se, ali i komentirali da sad bolje razgovaraju.

Kako se bližila večer, tako su Laura i Miloš bili sve opušteniji, teme su postale ozbiljnije pa su se dotaknuli i priča o budućnosti, braku, karijeri i djeci. Polina je željela znati kako to da je Šime još uvijek slobodan, a on joj je objašnjavao da nije još našao ono što traži. „S fizičke strane, Polini nema mana, cura je lijepa, zgodna, draga i simpatična, ali da se upuštam u nešto više od toga, mislim da ne bih dugo izdržao možda zbog njezina pristupa i te prenaglašenosti nekih stvari“, iskren je bio Šime.

„On se pripremao za spoj s Majom i nije pripremio ružu jer nije znao da ću doći ja“, rekla je Polina uvjerena da će na ceremoniji dobiti obje ruže. Laura i Šime prepričavali su svoj dan, a njoj se svidjelo što je Miloš duhovit, a i njemu je naposljetku bilo lijepo s njom. „Mislim da napredujemo, polako, ali sigurno“, zaključila je Laura i dodala da je Miloš na nju ostavio dojam brižne i pažljive osobe.

Polina se vratila s osmijehom na licu i prepričavala djevojkama kako joj je bilo, a ubrzo je stigla i Laura koji je ušao u vili pozdraviti ostale djevojke. „Meni je bila slične energije kao kad se vratila sa spoja sa Šimom“, rekla je Marinela, a Miloš je na odlasku pozvao Barbaru da popričaju nasamo jer je želio znati kakvi je muškarci privlače. „Čini mi se da ima dobre namjere, djeluje kao dobrica, slatkica“, rekla je Barbara koja se u vilu vratila s ružom. Kako će proći još jedan cocktail party, što djevojke zamjeraju Šimi i tko odlazi iz showa - ne propustite pogledati već sada na platformi Voyo ili od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u!

