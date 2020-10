Kandidatima nedostaju gazirana pića, a neki su postigli veliki napredak

Kandidati 'Života na vagi' sinoć su na vaganju doznali da u prvom ciklusu nitko ne ispada iz showa, što ih je sve silno razveselilo. Također, voditeljica Sanja Žuljević otkrila im je da pobjednički tim, odnosno tim koji će na vaganju imati bolji postotak, dobiva 'zlatni kulen'.

Tim koji ga osvoji imat će na vaganju prednost od jednog kilograma, a taj kilogram mogu iskoristiti kada god žele. Ako ga ne iskoriste do finala, pobjedniku ove sezone 'zlatni kulen' donosi još 20 tisuća kuna dodatne nagrade uz garantiranih 150 tisuća kuna. Na kandidatima je da odluče hoće li nagrada biti timska ili pojedinačna. Sinoć su na vagu stali svi iz plavog, Majinog tima i većina je bila zadovoljna svojim prvim rezultatima. Sad je došao red na Edin, crveni tim.

Prva je na vagu stala Petra. U show je ušla sa 144,3 kilograma. Otkrila je da joj je puno ugodnije u showu nego izvan njega što se tiče druženja s ljudima. ''Mene je sram ići van jer sam debela i mislim da me tako ljudi i gledaju. Tu sam da radim na tome da tako više ne bude. Ovdje smo svi isti pa mi je puno lakše'', otkrila je Petra Sanji. Petri je vaga sada pokazala 140,2 kile, izgubila je 4,1 kilogram. Otkrila je i da je Edi obećala da će izgubiti 70 kilograma. ''Obećala sam mu to jer će me Edo provozati na motoru!'', otkrila je Petra dodajući da joj je Edo postao idol preko noći. Sljedeća je na vagu stala Marica, koja je u show ušla sa 134,1 kilograma, a u prvom ciklusu izgubila je čak šest kilograma.

Vijoleta je priznala da joj nedostaje društvo i gazirana pića, ali ne misli se vraćati na staro. ''Želim promjenu zbog sebe'', zaključila je Vijoleta, koja je u show došla sa 120,9 kilograma. Danas ima 117,7 kilograma, što znači da je izgubila 3,2 kile. Zagrepčanka je bila razočarana rezultatom, no Edo je rekao da nema razloga za brigu, samo mora ubrzati metabolizam. Mateju je problem što nema kulena u showu niti gaziranog pića, no rekao je Sanji da će se potruditi osvojiti 'zlatni kulen' kako bi ga mogao pojesti. U show je ušao sa 152 kilograma, a izgubio ih je devet. Danas ima 143 kilograma odnosno 5,9% manje tjelesne mase.

Matea C. je imala 141,3 kilograma kad je ušla u show. Najveći problem joj je, kaže, strah od treninga. ''Imam osjećaj da neću moći pratiti ostatak tima na treningu'', priznala je Matea, kojoj je vaga pokazala 137 kilograma.

Mateina cimerica, Matea I. u show je ušla sa 103,1 kg, a najviše ju je mučilo hoće li se njezin trud isplatiti. Kad je stala na vagu shvatila je da se isplatio jer je pala ispod 100 kg. Sada ima 98,9 kila. ''Ne pamtim kad sam zadnji put bila ispod 100 kilograma!'' presretna je bila Matea I. Dominik je prije ulaska u 'Život na vagi' imao 162,6 kg, a nakon prvog ciklusa vaga je pokazala 151,8 kg. Dominik je izgubio najviše od svih, čak 10,8 kila i 6,6% tjelesne mase. Danijel je u show ušao sa 192,2 kg, a najveći mu je izazov, priznao je, odraditi trening jer ima ozljede na nogama. Bivši bodybuilder sada ima 187 kg, što je 5,2 kg manje nego kada je tek ušao u emisiju.

Došlo je vrijeme da kandidati saznaju tko je osvojio 'zlatni kulen', no prije toga, Sanja je pozvala voditeljicu Marijanu Batinić da im se pridruži i proglasi pobjednike prvog ciklusa te se ujedno i pozdrav s njima. Crveni tim u show je ušao sa 1150,5 kilograma, a sada ima 1103,7 kilograma dok je plavi tim imao 1267,2 kilograma, a sada ima 1217,5. Bez obzira na to što su u kilogramima izgubili manje, crveni tim je izgubio 4,1% tjelesne mase dok je plavi tim izgubio 3,9% pa je 'zlatni kulen' na kraju pripao crvenom timu. Timovi su Marijani prije odlaska poklonili buket cvijeća, što je nju ganulo do suza. Uslijedili su i treninzi timova, a nakon toga novi izazov - 'lov na patke'. Kandidati su došli u Bizovačke toplice, gdje će se natjecati u timovima, ali ovoga puta u bazenu među stotinama žutih gumenih patkica.

Edo je objasnio pravila izazova. ''Ono što je za vas bitno je da se na kraju ovog bazena nalazi 5001 gumena patkica. Po dva igrača iz svakog tima imat će za zadatak, u roku od 30 minuta, na obalu dopremiti što više patkica'', objasnio im je trener. Tim s više patkica će i pobijediti, a svaka patkica predstavlja jedan gram prednosti na vaganju. Hoće li plavi tim s mora ovaj put pobijediti kontinentalce, gledatelji će doznati sutra od 21 sat na RTL-u.