Kakav luksuz! Maja Šuput pokazala dio svog doma, ima golemi ormar samo za cipele

Pjevačica Maja Šuput broji sitno do poroda, a o detaljima trudnoće često piše i na svojim društvenim mrežama. Na Instagramu je tako sada podijelila fotografiju na kojoj je odjevena u svileni kućni ogrtač te pozirala pred ormarom krcatim cipelama.

"A da se danas za promjenu pravim da idem na svirku ili da nisam super mega trudna pa da prošećem jednu od omiljenih cipelica koje čekaju nove dane" napisala je Maja.

Podsjetimo, s pratiteljima je otvorila temu imena za svog sina, a otkrila je i da se ne može odlučiti između tri izbora. "Suzila sam izbor imena na samo 3. Napredujemo... Slobodno pucajte prijedloge...", napisala je uz fotografiju iz dječje sobe koju je nedavno opremila za mališana. Pratitelji su se ubrzo počeli javljati s prijedlozima: "Noel, Liam, Lukas, Nikolas...", "Mauro", "Noa, Ian...", "David", "Bruno", pisali su pratitelji, a Hana Hadžiavdagić-Tabaković joj je predložila njoj najljepše muško ime: Filip.

Inače, pjevačica je ranije rekla da će joj sin imati strano ime. "Jednostavno me domaće ne interesira. Uz Šuput ne ide ništa, ali uz Tatarinov ide sve tako da ćemo uz njegovo razvaliti neko moćno ime. A ne kad dođemo negdje i moj muž onako kaže 'Nenad'. Pa zašto? Tako lijep čovjek s takvim imenom. Smatram da s imenom obilježiš to djetetovo neko razdoblje, tinejdžersko, školsko kad te klinci maltretiraju i više to nije kao nekada. Sad klinci više nisu normalni, tuku se. Zamisli da dam djetetu neko ime da ga uvalim u probleme pa da mi cijeli život govori: 'Jesi li morala?'" rekla je tada.