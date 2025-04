Kakav hit! Evo zašto svi kometiraju novi video voditelja Dnevnika Nove TV

Voditelji popularne informativne emisije Dnevnik Nove TV, Dino Goleš i Valentina Baus, još jednom su pokazali svoju zabavnu stranu i oduševili pratitelje na društvenim mrežama. Ovog puta, pridružili su se globalnom viralnom trendu koji pomoću umjetne inteligencije pretvara fotografije i videozapise u prepoznatljivi stil japanskog animacijskog studija Ghibli. Dino Goleš podijelio je urnebesnu snimku na svom Instagram profilu, izazvavši lavinu pozitivnih reakcija.

Goleš, poznat po svom šarmu i profesionalnosti pred kamerama, odlučio je isprobati najnoviji hit s društvenih mreža. Koristeći AI alat, transformirao je kratki video isječak u kojem njegova kolegica Valentina Baus daje izjavu. No, nije to bio bilo kakav isječak. Naime, u originalnom videu, Valentina u šali izjavljuje kako joj najzanimljiviji kolega u informativnom programu Nove TV nije Dino, već iskusni Saša Kopljar. Duhoviti Dino nije propustio priliku dodatno začiniti objavu. Uz transformirani video napisao je: "Sabotira me i u Ghibli verziji", aludirajući na Valentinin komentar o Saši Kopljaru. Njegova objava brzo je prikupila brojne lajkove i komentare, a među prvima se javio i prozvani Saša Kopljar, koji je u svom stilu kratko poručio: "Tko sam ja da ti proturječim!". Ova interakcija dodatno je zabavila pratitelje i pokazala sjajnu atmosferu koja vlada među kolegama na Novoj TV.

Ovaj simpatičan trenutak "kolegijalne izdaje" dobio je potpuno novu dimenziju u Ghibli verziji. Animirani Dino i Valentina, nacrtani u stilu koji podsjeća na remek-djela poput "My Neighbor Totoro" ili "Spirited Away", zadržali su esenciju originalne scene, ali uz dodatak bajkovitog štiha karakterističnog za Studio Ghibli.

Trend pretvaranja slika u Ghibli stil postao je globalni fenomen zahvaljujući napretku umjetne inteligencije, posebice alata koje razvija tvrtka OpenAI, poznata po ChatGPT-ju. Njihov najnoviji model, GPT-4o, omogućuje korisnicima da jednostavno učitaju svoje fotografije ili videozapise i uz jednostavnu naredbu ("pretvori u Ghibli stil") dobiju animiranu verziju. Iako su korisnici eksperimentirali s različitim stilovima animacije, od "Simpsona" do "Ricka i Mortyja", upravo je nježna i prepoznatljiva estetika Studija Ghibli postala najpopularnija, preplavivši Instagram, TikTok i druge platforme.

Dino Goleš i Valentina Baus već tri godine zajedno vode središnju informativnu emisiju Dnevnika Nove TV. Njihova profesionalnost, ali i opuštena kemija pred kamerama, brzo su osvojili gledatelje. Njihovu popularnost potvrdila je i struka kada su 2022. godine osvojili prestižnu nagradu Večernjakova ruža u kategoriji Novo lice godine.