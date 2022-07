Kada društvene mreže postanu platforma za svađe: Domaće zvijezde prepiru se zbog posla, influencera i izgleda

Društvene mreže brojnim su slavnim osobama platforma za rad, promociju i komunikaciju s pratitelju ima, no posljednje vrijeme često se koriste kako bi kritizirali druge, raznim komentarima ispod objava ili Instagram storyju iz kojih su se rodile brojne svađe na našoj estradi, a posljednja u nizu je ona između Vlatke Pokos i Borne Kotromanić zbog stava oko Nikoline Pišek.

Naime, prvo se Kotromanić na svom profilu osvrnula oko podrijetla novca Viktora Ristovića. -Novac od trgovine Arkanovim ratnim plijenom nikada nikome nije donio sreću i blagoslov, pa nije mogao ni Nikolini - napisala je bivša supruga tajkuna Luke Rajića, a u komentarima joj se odmah javila Vlatka. - A kakve to veze ima s Nikolinom? Ona nije učinila ništa loše niti je kriva za tuđe grijehe. Jesu li hrvatski tajkuni zaradili svoj novac baš najpoštenije. Ova objava je u ovom trenutku baš mjerena protiv Nikoline, ne razumijem te. Zašto nisi prije o tome govorila? Nije fer - napisala je Vlatka. Borna je zatim posebno objavila taj njen komentar i samo napisala "bez komentara". No, ponovno se javila Vlatka. - Hrvatski tajkuni su isto ratni profiteri. Ali, nije to tvoja odgovornost niti grijeh. Ipak, svi bismo trebali pogledati vlastitu situaciju prije no što prozivamo druge. U ovom trenutku Nikolina treba ljudsku podršku, kao žena. Tvoja objava je usmjerena protiv nje. Bespotrebno - napisala je Vlatka i isprovocirala Bornu.

- Vlatka, ti nemaš dovoljno ni inteligencije ni morala da prozivaš ni mog bivšeg ni muža ni mene-napisala joj je Borna. -Kad ljudi nemaju argumenata, krenu vrijeđati, zar ne?, zaključila je Pokos, a svađa je dobila i nastavak. Naime, Borna je Vlatki zaprijetila tužbom. - Na mom profilu klevećeš mene i mog bivšeg supruga, mora da te pamet žulja. Još nas jednom uzmi u pero ili usta i vidimo se na sudu. Ne znam što si i od koga naučila ali sa mnom sigurno nisi imala posla - poručila Borna Vlatki. - Borna, poradi na samokontroli. Nikog ne klevećem, samo postavljam pitanja i dajem drugačiju perspektivu. Znaš, sve je stvar perspektive i kuta gledanja. Ali, žene ne bi trebale biti protiv one koja je u teškoj situaciji - odgovorila je Pokos.

- Nemoj da se ponavljam, ne volim, ali iza onog što kažem stojim. Da si na kanadskoj adresi teže bi ti bilo uručiti sudski poziv ali dok si u Hrvatskoj, nije - zaključila je Borna. Dama se javio i Neven Ciganović te ih je pozvao na pomirbu.

Foto: Instagram screenshot - Mislim da su Borna i Vlatka prije svega dame i da nema potrebe da komuniciraju na ovakav način uopće, a posebno ne preko društvenih mreža i time insceniraju nepotrebnu prepirku koja će završiti u medijima. Ja sam prije svega za onu ”Girl power”, pa bi bilo lijepo da svi zajedno svu snagu radije usmjerimo kao potporu Nikolini kojoj je to u ovom trenutku zaista potrebno što god netko mislio o njoj jer vjerujem da bi ona isto tako postupila prema nama. Žena ženi ne smije biti vuk, već trebaju zajedno stvarati pleme - poručio je.

Nakon dodjele Porina prošle godine, stilist Neven Ciganović i Lidija Bačić komentirali su odjevnu kombinaciju pjevačice Lane Jurčević te joj uputili kritike na račun izgleda. "Izgleda grozno. Malo se zdebljala, ova korona ne čini joj dobro", komentirao je stilist, a njezinim izdanjem nije bila impresionirana ni kolegica Lidija.

"Možda koja kilica više pa... Ne znam", rekla je Lidija. Na ove izjave osvrnula se i plus size manekenka Lucija Lugomer koja joj je preko Instagram storyja poručila Lani da "izgleda sjajno". "Ne vjerujem. Posebno mi je tužno kada žena ženi dijeli takve komentare. Pratila sam tvoje storije tijekom večere i baš se vidjelo koliko si sjajila, koliko si se dobro osjećala i zabavila. Pametna, sposobna, hrabra i SVOJA", napisala je Lucija Lugomer. Lana je nakon 'drame' oko kilograma objavila video bez filtera i photoshopa u kojem je pokazala kako stvarno sada izgleda. U videu je snimila trbuh i ruke, a na kraju je pokazala srednji prst kako bi dokazala da ne mari za to.

Prava lavina verbalnih okršaja među poznatim osobama dogodila se nakon što je influencerica Doris Stanković objavila kako je jedan restoran u Poreču odbio suradnju s njom i njezinu ponudu da joj daju besplatni ručak u zamjenu za tagiranje njihova imena na njezinu Instagramu. Nakon što je tu situaciju komentirao redatelj Dalibor Matanić i ukratko sve influencere prozvao šljamom i neradničkom bagrom, krenula je lavina. Marko Torjanac, glumac i ravnatelj kazališta Planet Art te zastupnik u Gradskoj skupštini, Zagreba na Facebooku jednog prijatelja objasnio je zašto on misli da su influenceri besmisleni, a onda je objavio i komentar koji mu je napisala Danijela Dvornik, mama blogerice i influencerice Elle Dvornik. Danijela je rekla:

"Evo ti si valjda bio glumac, a sad si se uhljebio i pljucaš po ljudima koji rade svoj amaterski posao. Da si bio odličan glumac, ne bi bio tu di jesi, u Skupštini grada, na sigurnoj uhljebničkoj plaći. Moja se kći nije uhljebila, nego svoje račune plaća sama, ima svoj d.o.o. i plaća nekoliko ljudi koji rade za nju u tom 'amaterskom poslu'." Torjanac je još napomenuo kako u svojoj objavi nije spominjao nijednog influencera imenom i prezimenom, pa tako ni Ellu Dvornik. Na ovu temu influencera osvrnula se i voditeljica i influencerica Hana Hadžiavdagić i rekla je kako iz statusa nekih osoba može jedino zaključiti da su ti ljudi zavidni influencerima. "Druže, i ja sam grijala klupe političkih nauka pa već godinama ne radim u struci (novinarskoj) jer mi se upravo to influencanje koje toliko blatiš deset puta više isplati. Zamisli", poručila je Hana. Svoje mišljenje o influencerima imala je potrebu na Instagramu iznijeti i Vlatka Pokos, koje se složila s Matanićevim stavom.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL 08.12.2021., Zagreb - Na Opcinskom kaznenom sudu nastavljeno je sudjenje Daliboru Matanicu kojega je zbog klevete i uvrede tuzila influenserica Doris Stankovic. Photo: Zeljko Hladika/PIXSELL

"Poštujem ljude koji imaju talent, iskustvo i znanje koje mogu podijeliti sa svijetom pa pritom nešto i zaraditi, zašto ne? Međutim, 'nfluenseri' su uglavnom ljudi koji ne posjeduju nijednu navedenu kvalitetu. Koncept u kojem si netko, počesto vrlo mlad, neobrazovan i bez iskustva, umišlja da kroz život treba prolaziti i 'uspjeti' poput bijednog parazita, je bolestan", napisala je Vlatka Pokos. Za RTL je izjavila i da se lažni život influencera sastoji u ponižavajućem žicanju kremica i obroka dok ih financiraju imućni partneri, a na to joj je žestoko uzvratila Hana Hadžiavdagić i eto nove Instagram prepirke. "'Dok ih financiraju imućni partneri'....wow wow wow!!!! Reče ONA! Kada frustracija, nezadovoljstvo i utrka za novcem 'pod svaku cijenu' učine svoje. Karma je ku**a, a ovo je tipičan primjer", komentirala je Hana.

Influencrica je Mataniča tužila za klevetu. Prvo ročište održano je početkom prošle godinegodine na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu. Sud je pokrenuo postupak mirenja, a budući da nisu izgladiti odnose do lipnja, Matanić je sjeo na optuženičku klupu.

Na društvenim mrežama zaratile su Hana Hadžiavdagić i Lucija Lugomer. Plus size model Lugomer na Instagramu je objavila fotografiju u kupaćem kostimu i od Hane je dobila ovaj komentar: "Draga moja, možeš ti misliti da si plus size, ali meni si i dalje samo debela. Lijenost ne želim tolerirati jer, ako tisuće žena, majki može paziti na prehranu i vježbati, možeš, debela, i ti. Pusti mi te šuplje priče davanja fensi imena nečemu što nije lijepo." Lucija joj je na sve ovo samo odgovorila s hvala, a nakon toga Hana ju je blokirala na društvenim mrežama.

Jedan verbalni sukob odvijao se i na relaciji Neven Ciganović - Marko Grubnić. Naime, Ciganović je optužio Grubnića da je pokrao slike privatnog aviona koji je objavio na svom Instagramu kada se pohvalio kako je privatnim zrakoplovom stigao na odmor na Lošinj. Stilist Grubnić odgovorio mu je ne Instagramu: "Zaista Vas molim za razumijevanje, jer činjenica jest da osim što je u mene zaljubljen već godinama, sad je već i opsjednut mnome... Ljubav je s moje strane neuzvraćena. U tome vjerojatno i jest problem. Ipak nadao sam se da će ga to s vremenom proći i da će popustiti ako ne reagiram, ali nažalost sve je gore. Rekao je i kako nikada ne demantira članke o sebi i zamolio je da se ne podržava ovo sustavno maltretiranje i naglasio je kako je poduzeo i određene pravne mjere.".

Kada je Frano Ridjan zamijenio Renea Bitorajca na mjestu voditelja "Supertalenta", izjavio je kako je Igor Mešin jedan od rijetkih glumaca kojima ne bi zabranio posao voditelja na televiziji! Rene je zbog te Franine izjave napisao poduži status na Facebooku u kojem je Ridjanu oštrim tonom zamjerio dosta toga. "Da ti nije glumca voditelja (za početak mene), ne bi ti imao kome već dva puta biti zamjena, i to u dva showa koji su kruna tvoje 'karijere, Volim Hrvatsku (HRT) i Supertalent. Bez obzira na to što u zajedničkom intervjuu kažeš da je Mešin 1 od rijetkih glumaca kojima ne bi ZABRANIO vođenje, i on je glumac pa mu pljuješ po cehu", napisao je Rene na Facebooku, a Ridjan se poslije ispričao i rekao da mu nije bila namjera uvrijediti bilo kojeg glumca.

