Nakon boravka u Londonu Sanja Doležal javila se s omiljenog mjesta: 'Tako radi prava gazdarica'

Pjevačica i voditeljica Sanja Doležal (58) nedavno je boravila u Londonu gdje je bila u posjeti kćeri Lei koja tamo studira na jazz akademiji, a sada se javila s Mrežnice, točnije Donjeg Zvečaja gdje ima vikendicu koja je idealno mjesto za bijeg od gradske vreve gdje u posljednje vrijeme provodi sve više vremena.

-Drva spremna za zimu, lavanda u cvatu, gredica buja... sad je vrijeme za kupanje- napisala je Sanja uz niz fotografija, a u komentarima su joj se javili brojni pratitelji.

''Kakva uživancija Sanja'', ''Raj'', ''Ovo zadnje nekako najbolje zvuči'', ''Tako radi prava gazdarica'', ''Bravo, svaka čast'', ''Živjet ćeš 100 godina u tom raju'', ''Savršeno'', ''Prelijepo'', pisali su pratitelji.

-U mom malom mjestu imam slatki dućan, restoran i kafić i to je to. Automobil mi ne treba i imam pet minuta hoda uz brdo do trgovine, ali zapravo mi ni trgovina ne treba jer radim svoj kruh, u škrinji imam domaće meso i zapravo kad prošećem selom obavim šoping. Sada u vrtu imam raštike, zasadila sam i salatu i matovilac i svašta se nađe u mom vrtu- kazala je Sanja ranije u intervjuu za Večernji list.

Podsjetimo, Sanja je nedavno boravila u Londonu. -Konačno malo odmora- napisala je Sanja uz fotografiju na kojoj je s osmjehom na licu pozirala u s knjigom u ruci, a objavila je i fotku ispred ABBA arene u istočnom dijelu grada. -Neki mašu kraljici, a ja sam spremna za ples- poručila je Sanja i zaradila brojne komplimente.

