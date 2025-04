K-pop je fenomen čija se zarada mjeri milijardama dolara, ali zvijezde često govore o usamljenosti i depresiji

Odmah na početku valja reći da je K-pop skraćenica pojma "Korejski pop" (dakako, južnokorejski), naziv trenda koji je golemim rastom zaludio popkulturnu planetu i postao jedan od najvećih fenomena početkom 21. stoljeća. Radi se o žanru i fenomenu čija se zarada mjeri milijardama dolara, a utjecaj milijunima korisnika. I to po čitavom svijetu, koji kao McLuhanovo "globalno selo" ne poznaje granice, pa se tinejdžerska histerija i goleme zarade prelijevaju preko državnih granica u zajednički internetski i bankarski kotao današnjeg novog medijskog poretka u svijetu.

Brojni izvođači i masovno obljubljene tinejdžerske zvijezde K-popa napravile su prodor u masovnu kulturu poput onog "Ratova zvijezda" prije skoro 50 godina. Uostalom, prije nekoliko godina posjet ekipe korejskog tv showa "Battle Trip" i članica K-pop sastava Red Velvet, ili snimanje videospota kinesko-korejske produkcije, pokazao je da se K-pop doselio i u Hrvatsku, mimo hita "Gangnam Style" koji je 2012. preplavio cijeli svijet u vrijeme dok je K-pop mnogima kod nas mogao značiti samo tržišnu marku Konzum-popa.

No, zašto bi kod nas, na drugom kraju svijeta, netko bio zainteresiran za K-pop i njegove protagoniste? Govorimo li o uspjesima K-popa, oni nipošto nisu rezervirani samo za tamošnje tržište, već se sve više sele na Zapad. Ako ste gledali posljednju dodjelu Oscara, vidjeli ste i Lisu koja je time postala prva K-pop izvođačica koja je tamo nastupila. Odmah je i nastavila promociju albuma "Alter Ego" nastupima 11. i 18. travnja na cijenjenom američkom festivalu Coachella. Početkom godine objavljeno je kako je Lisa, sa svojom vlastitom tvrtkom Lloud, potpisala ugovor s američkom izdavačkom kućom RCA Records radi izdavanja svoje solističke glazbe, mimo sastava Blackpink, a u sklopu ugovora navedeno je ono za što se i Taylor Swift dugo godina borila, naime, imat će potpuno vlasništvo nad svim svojim snimkama.

No, ne radi se samo o golemom uspjehu na tržištu, već su se i vladajuće strukture zapada uključile u priču. Još krajem 2023., kralj Charles III. odlikovao je Lisu počasnim članstvom Reda Britanskog Carstva (MBE) tijekom posebne ceremonije u Buckinghamskoj palači, zajedno s njezinim kolegicama iz grupe Blackpink, a ceremoniji je prisustvovao i predsjednik Južne Koreje Yoon Suk-yeol.

Početkom 2024. bila je glavna zvijezda na humanitarnoj priredbi "Le Gala des Pièces Jaunes" u Parizu, koji je organizirala prva dama Francuske Brigitte Macron, gdje je izvela miks svojih singlova "Lalisa" i "Money". A ako niste zapazili niti to, sigurno ste primijetili da Lisa glumi u trećoj sezoni HBO-ove serije "Bijeli lotos" ("The White Lotus"). Rođena ponovno ili ne, početkom godine objavila je pjesmu "Born Again" kao četvrti singl sa svog prvog solo albuma "Alter Ego".

Sam album izašao je početkom godine i debitirao na sedmom mjestu američke Billboard 200 ljestvice. No, budući da treba raditi i zaraditi na više područja, Lisa je početkom godine najavila i pokretanje vlastite izdavačke kuće stripa Lalisa Comics, a prvo izdanje bio je strip imena, naravno, "Alter-Ego: The Official Comic". Uspjesi na K-pop sceni još su zanimljiviji znamo li da Lisa zapravo nije Južnokorejka, ali je kao prva strana glazbenica postigla golem uspjeh. Pravim imenom Lalisa Manobal, rođena kao Pranpriya Manobal 1997. godine, tajlandska pjevačica, plesačica i glumica bila je članica južnokorejske ženske grupe Blackpink s kojom je debitirala 2016. Devet godina kasnije njena karijera poznata je i na zapadu, a rekordi prodaje vjerodostojni.

Iako nekima sve može djelovati kao kompjuterska igrica, situacija je drugačija. K-pop u sebi sadrži i fanatičnu predanost i ozbiljnu dozu truda i znojenja protagonista, "idola" iz nama dalekog dijela planeta, po čemu baš i ne bi mogao uhvatiti korijene u ležernoj i opuštenoj lijepoj našoj. Jer, K-pop zvijezde nisu samo bahate zvjezdice, one, naime, svakodnevno vježbaju po nekoliko sati. Kako bi se uklopili u južnokorejski koncept lijepoga, mladi su idoli vrlo često podvrgnuti rigoroznim dijetama. Također, nisu slobodni odlučivati kada nešto žele snimati ili uvježbavati, takve odluke donose njihove kompanije uz koje su strogo vezani ugovorima. Upravo je takva čvrsta i temeljita poslovna organizacija na početku bila zaslužna za proboj K-popa i kasnije samostalne karijere njenih protagonista. Nakon rada sa Blackpink, u rujnu 2021., Lisa je objavila prvi solo singl s dvije A-strane, "Lalisa" i "Money", te njime postala prva ženska izvođačica koja je prodala 736.221 primjerak u Južnoj Koreji tijekom prvog tjedna i postala prva solo izvođačica koja je premašila pola milijuna prodanih primjeraka u jednom tjednu. Videospot za naslovni singl postao je najgledaniji video u prvih 24 sata na YouTubeu bilo kojeg solo izvođača u povijesti. Dapače, sa 73,6 milijuna pregleda oborila je prethodni rekord koji je držala Taylor Swift s pjesmom "Me!".

I "Lalisa" i drugi singl "Money" dospjeli su u top deset Billboardove Global 200 ljestvice, pri čemu je "Money" oborio rekord za pjesmu solo K-pop izvođačice s najdužim boravkom na Billboard Hot 100 ljestvici singlova u SAD-u i na top listi singlova Velike Britanije. "Lalisa" i "Money" postali su prve pjesme solo K-pop izvođača koje su dosegle milijardu streamova na Spotifyju.

Lani je osnovala vlastitu menadžersku tvrtku Lloud, potpisala ugovor s RCA Records i ostvarila svoj prvi singl broj jedan na Billboard Global Excl. US ljestvici s pjesmom "Rockstar", najavnim singlom s debitantskog studijskog albuma "Alter Ego". Usput je osvojila brojne nagrade, uključujući devet Guinnessovih svjetskih rekorda, Gaon Chart Music Award, Mnet Asian Music Award, tri MTV Europe Music Awards i dvije MTV Video Music Awards. Ujedno je postala prva solistička K-pop izvođačica koja je pobijedila na tim dvjema dodjelama nagrada. Najpraćenija je K-pop izvođačica na Instagramu i najuspješnija solo K-pop izvođačica na Spotifyju. Tajlandsko Ministarstvo kulture proglasilo ju je kulturnom ambasadoricom, a tadašnji premijer Tajlanda Prayut Chan-o-cha isticao je njezin doprinos u širenju tajlandske kulture širom svijeta.

Ako vas fenomen K-popa zanima dublje, i kod nas je prije par godina objavljena izvrsna knjiga Velimira Grgića "Najveća K-pop enciklopedija na svijetu" o kojoj sam opširno pisao, kao cjelovit prilog razumijevanju tog fenomena koji usprkos različitih kreativnih dometa ili glazbenog kiča koji se u njemu pojavljuje, nipošto ne treba omalovažavati. Dapače, Grgićeva knjiga detaljno svjedoči o istinitom naslovu i donosi potpun pregled svih zakonitosti povezanih s fenomenom čija se zarada mjeri milijardama dolara, a utjecaj milijunima korisnika.

A prije godinu dana objavljen prijevod knjige "Kronika - Deset godina BTS-a" o najvećem tamošnjem fenomenu, boy bendu BTS. Luksuzna monografija na petstotinjak stranica, s velikom količinom fotografija sedmorice članova benda pokazuje i sklonosti njihove publike, pa sadrži i 330 QR kodova za praćenje pjesama, videospotova, televizijskih isječaka, intervjua i informacija o tekstu iz knjige. Ujedno je i odličan primjer kako se marketinški dalekoistočni fenomen približava zapadnom tržištu na kojem su BTS bili najrazvikanija perjanica.

Iako su svojom glazbom, nastupima i povezanošću s obožavateljima premostili nacionalne, rasne, jezične, spolne i generacijske razlike, priča o K-popu ne mora biti samo romantizirana storija o uspjehu, već može naznačiti i neke tamnije strane. Iako neće razotkriti okrutne unutarnje mehanizme K-pop industrije, niti da će iznenada skrenuti u smjeru osobnih života iza "fasada" članova grupe, riječ je o uredno posloženoj slagalici o sedmorici mladića koji su potpisali za malu diskografsku kuću i postali slavni pop bend.

Tekst vodi čitatelje od njihovih početaka do pozornice dodjele Grammyja, pokrivajući sve albume, a brojni citati samih članova dobro balansiraju između tipične K-pop idealizacije i mračnijih strana takvog statusa superzvijezda. Članovi često govore o usamljenosti, iscrpljenosti, depresiji, boli (fizičkoj i psihičkoj), suočavaju se s neprestanim internetskim zlostavljanjem i gubitkom privatnosti koji vodi do otuđenja - što je ujedno i jedna od glavnih tema knjige o dvije strane fenomena K-popa.