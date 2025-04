Nikolina Pišek: 'Crninu sam nosila 40 dana, no odlučila sam prkosno odjenuti crvenu haljinu i time poslati poruku'

Nikolina Pišek, popularna voditeljica RTL televizije novo je lice naslovnice časopisa Diva Style, a u velikom intervjuu prvi se put dotaknula nekih bolnih tema i životnih situacija nakon smrti supruga Vidoja, i samohranog majčinstva... Ekipu Dive ugostila je u svom novouređenom životnom prostoru, atraktivnoj vili koja se nalazi u sjevernom dijelu Zagreba. Voditeljica nije krila kako nimalo jednostavno nije bilo završiti prelijepo uređenu kuću.

- Veliki sam zagovornik ženskih prava, pogotovo nakon svega što sam prošla. Kad sam vidjela koliko god mi mislili da smo napredovale, shvatila sam da smo daleko od ravnopravnosti s muškarcima. Koliko god muškarci bili emancipirani, to nije ni blizu istog. I dalje su to priče koje se nisu spojile s pravom jednakosti. Naravno da smo napredovale u odnosu na vrijeme kada su moja baka ili mama bile mlade, ali neke predrasude, naslijeđe i dalje se prenose - smatra Nikolina. Dotakla se i nošenja crnine nakon smrti supruga.

- Nosila sam crninu četrdeset dana, kako nalažu običaji. Međutim, tada sam shvatila dublje značenje crnine. Ona zapravo ima simbolički smisao – u tom trenutku želite biti neprimjetni, ne želite se isticati, zapravo želite nestati. Crnina nosi određenu poruku: "Maknite se i pustite me na miru." To mi je imalo smisla, ali onda su uslijedili stravični napadi, prvenstveno orkestrirani od strane moje nekadašnje obitelji, koju više ne smatram obitelji. I istina je – zapravo me nije briga što netko od mene očekuje ili želi. Iz svog bunta i revolta, jednostavno sam pomislila: "Idite k vragu, dosta mi je". Bez obzira na to koliko bi mi možda bilo ugodnije ostati neprimjetna, odlučila sam, prkosno, odjenuti crvenu haljinu i time poslati jasnu poruku - rekla je Nikolina za novo izdanje časopisa Diva Style koji je u prodaji od 24. travnja.

Podsjetimo, Nikolina Pišek samohrana je majka dvije kćeri - već punoljetne Hane Cigoj, inače liječnice koja živi u Milanu, a koju je dobila iz veze s Markom Cigojem. S pokojnim suprugom Vidojem im maloljetnu kći Unu Sofiju.

