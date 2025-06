Jura Stublić se oprostio od prijatelja: Nekad su divovi hodali Zemljom. Jedan od njih je bio i Piko

NA FACEBOOKU

FOTO Jacques Houdek se javio s putovanja na koje je otišao sa suprugom Brigitom: 'Lijep pozdrav'

Na društvenim mrežama podijelio je fotografiju s probe i najavio uzbudljive vijesti. "Jedna 'pretkoncertna' ili ti ga 'probna' fotka. Veselim se svom drugom nastupu u Maleziji, javim vam kak’ je bilo! Veliki pozdrav svima, koliko vas ima! Love you all - all the way from Kuala Lumpur", napisao je pjevač