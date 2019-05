Josipa Pavičić Berardini otvoreno o razvodu: 'Čuvam se savjeta'

Spisateljica Josipa Pavičić Berardini svojim romanom o potresnom suočavanju s dijagnozom karcinoma dojke “Šest milimetara” dokazala je da se iskustvo traume dobro može prenijeti i ostaviti trag. Inspirirana razvodom braka i boli koju joj je on donio, u novoj knjizi “Promatrači u zrcalu” ponovno iznosi priču o preživljavanju.

Preživljavanje razvoda

– Pisanjem ove knjige najprije sam samoj sebi pomogla prebroditi bol, prazninu i tugu koju nosi razvod braka, svojevrsni gubitak (u) ljubavi. Najviše volim pisati o temama koje sam doživjela, preživjela i iz njih iznijela vlastito iskustvo – rekla je Josipa na promociji knjige koja se održala u četvrtak 23. svibnja u Zagrebu, a uveličali su je Jelena Rozga, glumci Slavko Sobin, Ana Begić, Ecija Ojdanić i Sanja Vejnović, Snježana Mehun i mnogobrojni prijatelji i kolege.

Kako kaže ova voditeljica autogenog treninga, u knjizi želi istaknuti što je potrebno za prepoznavanje vlastite snage za suočavanje s lošim, ali tvrdi da se želi ograditi od davanja savjeta u bilo kojem smjeru.

– Uvijek se pokušavam ograditi od savjeta. Kad pričam, onda ispričam svoje iskustvo i dam nekakav prijedlog. Čuvam se savjeta – otkrila je Josipa kad smo je pitali može li dati savjete što i kako kad je riječ o razvodu.

– Knjigom sam pokušala osvijestiti da je normalno da tijekom razvoda braka, prekida veze ili gubitka voljene osobe prolazimo određene faze. Željela sam približiti da one postoje i da jedino ne bi bilo dobro da se u nekoj od tih faza zaustavimo – rekla je Zadranka, majka dvojice sinova, Vite i Rocca. U brak s talijanskim poduzetnikom Nicom Berardinijem uplovila je 2012. godine, a zbog nemogućnosti organiziranja zajedničkog života, odlučili su se razvesti četiri godine poslije. – Mnogo sam naučila iz razvoda. Toliko sam zahvalna svojem bivšem mužu i prekrasno je što imamo tako divan odnos. Oboje smo mnogo toga naučili, i to za dobrobit jednoga i drugoga. Prekrasno je to što čovjek može naučiti i promijeniti iz boli – rekla nam je Josipa.

O partnerskim odnosima

– U knjizi ponajviše pišem o partnerskim odnosima i kako što lakše preboljeti gubitak. S tim da u njoj ima nekoliko “intro” elemenata gdje se ogolim i podijelim neke intimne stvari jer smatram da tako najbolje mogu prenijeti svoju emociju. Osim toga, unijela sam iskustvo rada sa svojim klijentima – opisala je Josipa.

– Po meni, ako imam partnera koji me živcira, smeta i iritira, u tom trenutku trebam zapravo zastati i shvatiti da to što mi smeta kod njega zapravo imam ja – analitički je to objasnila i dodala: “Dokle god upirem prstom u svog partnera i dokle god su mi drugi krivi za bilo što u mom životu, nisam na dobrom putu”. Inače, njezina knjiga “Šest milimetara” poslužila je kao predložak za uspješnu adaptaciju i monodramu koju je režijski potpisala Ksenija Zec, a protagonisticu je utjelovila poznata kazališna glumica Daria Lorenci Flatz, koja je također bila na promociji “Promatrača.

– Mnogi bi ljudi voljeli voljeti. Smatram da neki od nas nisu spremni na tu količinu boli i vatre koju moraš proći. Misle da je ljubav samo užitak. Ljubav nije samo užitak, nego puno više od toga. Opet, s druge strane, ako se bojimo i ne prepustimo, ne proživimo taj trenutak, mislim da je uzaludno sve – materijalni i društveni status, diplome... ako nismo osjetili ljubav – objašnjava dalje hrabra Josipa koja se nakon opake bolesti podvrgnula dvostrukoj mastektomiji, nakon što su genetske pretrage otkrile da bi se bolest mogla vratiti.•