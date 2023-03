Josip iz 'Ljubav je na selu' opet ljubi: 'Ti si nešto najbolje što mi se dogodilo u životu'

Josip Tratnjak (23) sudjelovao je u 12. sezoni showa 'Ljubav je na selu', a prijavio se kako bi ispunio posljednju želju svog pokojnog oca. Njegova 'zlatna djevojka' bila je Gabriela Kamenečki, no njihova ljubav ipak nije procvala. Svojom teškom životnom pričom dirnuo je gledatelje te ih oduševio svojom jednostavnošću i smislom za humor.Farmer iz Brda Cirkvenskog, naselja u općini Sveti Ivan Žabno, na svoju je farmu doveo tri djevojke: Ivanku Milutinović, Teu Hriberski i "zlatnu" djevojku Gabrielu Kamenečki koja mu je i zapela za oko. Ljubav u showu ipak nije pronašao no u posljednje vrijeme sve su glasnija šuškanja da se mnogima omiljeni farmer zaljubio. Kao potvrdu njegove nove ljubavi mnogi su protumačili njegovu posljednju objavu na Facebooku koju je uputio misterioznoj ženi.

"Da ti mogu dati jednu stvar u životu, dao bih ti mogućnost da sebe vidiš mojim očima. Tek tada bi shvatila koliko si posebna i da si nešto najbolje što mi se dogodilo u životu", napisao je Tratnjak na svom profilu.

Koliko je sretan Josip očito ne krije, no tko je zarobio njegovo srce trenutno nije poznato, kao ni je li riječ o osobi o kojoj je nedavno progovorio za medije. - U kafiću u Rovišću upoznao sam prijateljicu koja mi je jako draga. Jako smo si dobri i ona je uvijek uz mene, ali neću dalje ništa otkrivati. Ako nešto bude između nas, javit ću vam. Još sam mlad, stignem sve, rekao je Josip za RTL.hr.

Nakon emitiranja emisije Josip je saznao i veliku vijest. Naime, na TikToku mu se javila 26-godišnja žena i priznala mu kako imaju istog oca. - Saznao sam da imam još jednu sestru. To je bio šok za mene. Ona je s tatine strane, a on mi ništa nije rekao. U kontaktu smo, samo želim saznati istinu! Mislim da to zaslužujem. Otkrio sam neke stvari u životu, a moji nisu bili iskreni prema meni, rekao je. Iako razočaran, sretan je što uz brata i sestru, ima još jednu blisku članicu obitelji - rekao je Tratnjak.

Josip, inače, nakon showa nije baš imao sreće u ljubavi, a jedna ga je djevojka prevarila pred zaruke. "Osjećam se jako slomljeno. Želim joj sve najbolje, ali više je ne želim vidjeti" rekao je nakon mučnog prekida veze.

Inače, u emisiju se prijavio kako bi ispunio obećanje dano pokojnom ocu. Josipa život nije mazio. Iza svog osmijeha krije golemu tugu zbog velikih tragedija. Josip je ostao bez oba roditelja, a upravo zbog oca odlučio se prijaviti u show. "Iskreno, moj tata se veselio zbog toga i ja idem po njegovoj želji, ja ću mu ispuniti obećanje. Želim naći curu koja će me voljeti baš takvog kakav jesam. Rekao mi je to prije nego što je umro; kao da mi je htio reći da je sada sve na meni", rekao je Josip prije svog ulaska u show pa nastavio: "Prije godinu dana sam ostao bez mame, a sada i bez tate, tako da mi nije bilo baš lako ovih par mjeseci. Ali morate krenuti dalje. Izabrati put i ići po tom putu", zaključio je Josip koji je svojom pričom mnoge ganuo do suza.

Jednom prilikom otkrio je kako se želi prijaviti u još neke reality showove. "Želio bih se prijaviti u 'Brak na prvu', ali za to sam premlad, no sigurno ću se prijaviti u 'Pet spojeva tjedno'", najavljuje ovaj simpatični mladić. Opis njegove idealne djevojke i dalje je isti: "Volim cure koje su zabavne, ali da nisu previše lijene. Iskreno, ne bi mi bila dobra neka koja samo lakira nokte i gleda društvene mreže čitav dan. Ne želim lijenu, nego da želi raditi", priznao je.

