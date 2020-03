Josip djevojkama priznao da nikada nije imao spolni odnos, gledatelji ogorčeni: 'Prave ga budalom'

U sinoćnjoj epizodi emisije ''Ljubav je na selu'' otkrivene su nove tajne farmera. Josip Tratnjak, 20-godišnjak, s djevojkama je uživao na svom imanju ispod terase dok je vani padala kiša. Kako bi skratili vrijeme, Josip je svojim djevojkama predložio da igraju igru istine, a Gabi i Tea njegovu su ideju prihvatile, no on je ubrzo zažalio. Uskoro je priznao i kako se nije ljubio, ali i da nikada nije imao seksualni odnos.

Pitanje za Josipa glasilo je: ''Jesi li se ikada poljubio?'' ''Ja sam se ucrvenio, nisam mogao vjerovati za to pitanje…'', sramežljivo je komentirao Josip u kameru, a onda je djevojkama dao odgovor. ''Ne'', kratko je rekao.

''Ima 20 godina i nikada se nije poljubio?'', čudile su se cure. ''S Ivankom si se poljubio'', rekla mu je Tea. ''To je bio samo poljubac, nije bio francuski'', rekao je Josip. ''Čekaj, on izbaci Ivanku s kojom se prvi put poljubio, a mogao je u tih šest dana… Mogao je svašta s njom'', komentirala je Gabi. Pitanje za Teu bilo je što joj se sviđa na Josipu, a ona je rekla da su to njegove oči.

''Što si najluđe učinio za vrijeme spolnih odnosa?'' bilo je sljedeće pitanje za farmera. ''Iskreno, još nisam imao spolni odnos'', rekao je Josip, a Tea je rekla da laže. ''Pa rekao si nam da si imao spolni odnos'', rekle su mu cure, a Josip je zatim promijenio izjavu. ''Dobro, najluđe što sam napravio za vrijeme spolnih odnosa jest da sam zaljuljao krevet'', rekao je, no cure su zaključile da laže. ''Iznenađuje me još više da se seksao s curom, ali bez ljubljenja'', rekla je Gabi. ''Da, imao sam, ali bez ljubljenja'', rekao je Josip. ''Možda Josipu ne radi jezik kako treba, ali mašta mu zato radi fenomenalno'', zaključila je ''zlatna djevojka''.

Josipovo priznanje izazvalo je brojne reakcije na društvenim mrežama, a većina gledatelja stala je u njegovu obranu. - Volio bih da zbog ovakvih situacija mogu promijenit svijet, sramotno ponašanje ovih djevojaka koje su zajedno ograničene k'o balkon. Sramota i za njihove roditelje koji su ih sjajno odgojili- glasi komentar jednog od gledatelja. - Ovo su neumjesna pitanja, meni bilo neugodno gledati. Ajde da ga takvo pitanje pita jedna odabrana i to u četiri zida, a one od dečka prave budalu pred 4 milijuna Hrvata. Iskreno i meni je djelovalo tako, ali to pitati pred tv-auditorijem, stvarno su ga ponizile. Ajde da su mu se išle upucavati, ali ponižavanje, pa što im je kriv!? - nadovezala se druga pratiteljica.

- Šok je ako nisi imao spolni odnos prije 20?? Bravo kaj nije imao! Šok je što danas sve više i više mladih spava i prije 20! - zaključila je još jedna zgrožena gledateljica.