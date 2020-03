Josip molio cure da ga nauče kako se ljubi: Radije bih hvatao grudi nego grašak!

U večerašnjoj epizodi 'Ljubav je na selu' jedna je djevojka odlučila biti romantična i iznenaditi farmera Hakiju pa je on svoje djevojke dočekao u kadi. ''Tko mi je ovo organizirao?'', upitao je ispijajući čašu vina u pjenušavoj kupki. ''Ja sam ga htjela iznenaditi'', priznala je Marijana.

''Naravno da Marijana pokušava na sve moguće načine zavesti Hakiju, hoće da bude samo njen!'', komentirala je Marijaninu gestu Nikolina u čudu što ih Hakija nije pozvao da mu se pridruže. ''Malo je tijesno!'', rekao je, ali Nikolina nije odustajala. ''Kakav je to muškarac koji ne pušta dvije cure u kupku, pa ima li on mozga?'', čudila se Nikolina, a Hakija je dodao da se nada da ovo nije jedino iznenađenje koje su mu cure priredile. Bahru i Sandru Valter je iznenadio pojavivši se u vatrogasnoj uniformi vozeći vatrogasno vozilo pa je Bahra odmah komentirala kako mu odijelo stoji kao saliveno.

''Kad sam vidjela Valtera u vatrogasnoj uniformi, zaista mu pristaje, ističe se prema njegovoj boji očiju, ima jako, jako predivan pogled, a osmijeh još ljepši'', kazala je Bahra o Valteru, a kada je došao red da dame isprobaju kacige, Bahra je ponovno morala dati svoju kritiku.

''Kaciga nije teška sama po sebi, ali nije rađena po instrukciji moje glave!'', zaključila je. Sandra ju je počela ispitivati ima li inače fetiš na uniforme, a Bahra je kao iz topa rekla da ima, i to na sve uniforme, ali najviše na vatrogasnu. ''Zašto baš vatrogasnu?'', pitala je Sandra. ''Imaju seksi kacige, imaju crijeva velika…'', rekla joj je Bahra, a Sandra ju je pokušala isprovocirati, objasnivši da je željela iz nje izvući da joj se sviđa Valter. ''To znači da ćeš pred oltar s Valterom u njegovoj odori?''. ''Ne! Ako se ja udam za njega, idem u vjenčanici pred oltar'', rekla je Bahra te dodala ukoliko se pojavi neka veza između Valtera i nje da bi voljela živjeti kod njega. 'Sandra ju je potom pitala tko joj se više sviđa, kum od Valtera ili Valter. ''Kum!'', rekla je Bahra, a Sandra je rekla da će to reći Valteru. ''Pa reci, što onda'', smijala se Bahra.

U Donjoj Jelenski farmer Miro i Tatjana hranili su teliće, a Marijana ih je prisluškivala s vanjske strane štale. ''Zašto te Marijana tako izbjegava?'', upitao je Miro Tatjanu. ''Što ja znam, ja ništa nisam napravila, pitaj nju, to je njezina stvar'', rekla mu je Tatjana.

''Išla sam prema štali i čula da pričaju o meni, pa sam išla s druge strane da ih bolje čujem i vidim'', rekla je Marijana, koja je zatim čula da Miro potvrđuje Tatjanino mišljenje da Marijana ne priča istinu.

''Neugodno sam se iznenadila kad sam vidjela da Miro potvrđuje sve što Tatjana govori, ali mogu razumjeti jer ona nikad ne priznaje nijedan drugi odgovor osim da je ona uvijek u pravu'', rekla je Marijana. Dodajući da ne misli kako je Miro povodljiv nego kada vidi da nema druge, onda povlađuje. ''Mislim da je ljubomorna na mene. Možda jer sam vesela, pjevam, mlađa sam od nje'', zaključila je Marijana.

Dušan je djevojke odveo u prirodu kako bi im rekao da samo jednu vodi natrag kući. ''Tu su dva bicikla tako da jedna neće sa mnom kući. Tajana, ti ćeš ostati ovdje, a mi odosmo!'', rekao je Dušan. ''Dobro, vi odite pa se vratite po mene drugi put'', rekla je Tajana. ''Nema drugog puta'', rekao je kratko Dušan te poslije dodao kako je jedva čekao da ode. ''Imao sam želju da što prije ode da mogu uživati s Goranom'', kazao je farmer te na kraju zaključio da Tajana nije bila ravnodušna kada je odlazila s njegova imanja.

''Napokon mogu mirne duše i sretno otići kući. Izabrao sam pravu i jedva čekam uživati s njom'', rekao je, a Gorana je obećala napraviti mu palačinke kako bi mu se iskupila za protekle dane. Kod Josipa su djevojke zajedno s njim uživale ispod terase dok je vani padala kiša. 'Hajdemo igrati igru istine'', dosjetio se Josip, a Gabi i Tea su prihvatile ideju, no on je ubrzo zažalio. Pitanje za Josipa je glasilo. ''Jesi li se ikad poljubio?''. ''Ja sam se ucrvenio, nisam mogao vjerovati za to pitanje…'', sramežljivo je komentirao Josip u kameru, a onda je i djevojkama dao odgovor. ''Ne'', kratko je rekao.

''Ima 20 godina i nikad se nije poljubio?'', čudile su se cure. ''S Ivankom si se poljubio!'', rekla mu je Tea. ''To je bio samo poljubac, nije bio francuski'', rekao je Josip. ''Čekaj, ti izbaciš Ivanku s kojom si se prvi put poljubio, a mogao je u tih šest dana…, mogao je svašta s njom!'', komentirala je Gabi.

Pitanje za Teu bilo je što joj se sviđa na Josipu, a ona je rekla da su to njegove oči. ''Što si najluđe učinio za vrijeme spolnih odnosa?'', bilo je sljedeće pitanje za farmera. ''Iskreno, još nisam imao spolni odnos'', rekao je Josip, a Tea je rekla da laže. ''Pa rekao si nam da si imao spolni odnos!'', rekle su mu cure, a Josip je zatim promijenio izjavu. ''Dobro, najluđe što sam napravio za vrijeme spolnih odnosa je da sam zaljuljao krevet'', rekao je, no cure su zaključile da laže. ''Iznenađuje me još više da se seksao s curom, ali bez ljubljenja'', rekla je Gabi. ''Da, imao sam, ali bez ljubljenja'', rekao je Josip. ''Možda Josipu ne radi jezik kako treba, ali mašta mu zato radi fenomenalno!'', zaključila je 'zlatna djevojka'.

Tea je morala odgovoriti na pitanje što je privlači kod muškaraca. ''Volim da su mišićavi, visoki, po mogućnosti tamna kosa i svijetle oči, a karakterno da me može nasmijati..'', otkrila je Tea, a kad ju je farmer upitao je li on takav, jasno je odgovorila da nije. ''Nemaš tako tamnu kosu i nisi baš nabildan'', rekla mu je. ''Koliko si ti imala takvih momaka?'', upitao ju je Josip, a ona je rekla da ih je imala samo nekoliko takvih. ''Vidio sam odmah da je ona cura za zabavu, koja voli žestoke momke'', kazao je farmer.

Josip se nakon nekog vremena malo oslobodio pa je sljedeće pitanje čak i iznenadilo cure. ''A, biste li vi imale spolni odnos sa mnom?'', ispalio je pitanje najmlađi farmer, a odgovor je stigao brzinom munje. ''Ne!'', rekle su Tea i Gabi skoro u glas. ''Niti malo?'' pokušavao je Josip doći do pozitivnog odgovora, no nije išlo. ''Nisi mi privlačan i nisi tip mog muškarca, apsolutno ne, žao mi je'', rekle su Tea i Gabi ispričavši mu se ako su mu slomile srce. ''Ma niste i ništa slomile'', rekao je Josip te nastavio. ''Pošto se nisam nikada ljubio, bi li me vi naučile ljubiti se?'', no i tu je je dobio negativne odgovore. ''Možda bi me ugrizao, ne znam'', komentirala je Gabi i krenula mu objašnjavati kako može vježbati s graškom u posudici vode. ''Pa radije bih hvatao grudi nego grašak!'', smijao se Josip.

Miro je svoje cure odveo u vinski podrum, a enolog im je ponudio vino od jagode, koje se Marijani jako svidjelo, a Tatjana je rekla da Marijana mijenja mišljenje kako stigne pa je ne čudi da joj je i vino od jagode dobro. Bahra i Sandra vozile su se s Valterom u vatrogasnom kombiju kada je Sandra iskoristila priliku i rekla mu da bi se Bahra udala za njega u vjenčanici ako bi on bio u vatrogasnom odijelu.

''Ako se slučajno, samo spontani odabir prema meni i Valteru sastavi da bi iskrica pala, onda bi ja imala svu volju i želju da mu pomognem da bude sretan. A ostalo, ako neće doći do iskrice, onda mu želim ostati dobar i iskren prijatelj'', komentirala je Bahra u kameru. Valter je komentirao da još nije spreman za brak, no Sandra je dalje ispitivala Bahru zna li tko će joj biti kuma na vjenčanju. ''Kum će biti Valterov zapovjednik vatrogasaca, a ti ćeš nam biti kuma'', snašla se Bahra.

Kako je i obećala, Gorana je Dušanu ispekla palačinke, a uz to mu je i poklonila bombonijeru te mu zahvalila na gostoprimstvu. ''Da ti se zahvalim za sve, što si me ugostio, stvarno od srca'', rekla mu je Gorana te su nastavili uživati u palačinkama i ugodnom razgovoru. ''Osjetio sam njezin pogled i toplinu, i kako je zračila…'', opisivao je Dušan njihovo druženje te nastavio. ''Ja mislim da i Gorana osjeća nešto samo to vješto krije'', zaključio je Dušan.

Hakija je djevojke želio razveseliti tulumom pa je kupio ukrase i zamolio ih da urede sobu za tulum. ''Napravio sam to da vidim koliko su kreativne'', otkrio je farmer. No, ukrase koje je kupio cure su proglasile dječjim, a Nikolina je komentirala Marijanino ponašanje budući je ona odmah krenula uređivati sobu.

''Marijana se, naravno, popela u štiklama na kauč da more svoje dupe pokazat' Hakiji. Mora pokazat' da je prava mačka, napredna u svemu, spretna, popularna mačka, more sve, da dokaže da je stvorena za Hakiju. Meni je to presmiješno!'', rekla je Nikolina te dodala da to rade samo očajnici. Marijana se, pak, branila da nije znala kako bi drugačije objesila ukrase jer je niska.

Josip je curama išao dokazati da je 'loš momak' pa je zapalio granje, na Tein nagovor, ali vani je padala kiša pa je Gabi prasnula u smijeh komentirajući da je Tea izazvala njegovu muškost a on je morao dokazati da je muškarac pod svaku cijenu. Nakon što je morao iz sveg glasa vikati da je 'loš momak', cure su ga pokušale nagovoriti i da skine majicu, no nije se dao, već ih je odlučio provocirati lupivši Teu po stražnjici. ''Teina guza je poput marelice, ugodna i lagana…'', objasnio je Josip zašto nije mogao odoljeti.