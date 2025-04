Jole prvi put otkrio iskreno što misli o dečku svoje kćeri Ive: 'Kad gledam onako malo sa strane...'

Splitski glazbenici ponovno su pokazali veliko srce, udružili snage i nastupili na dobrotvornom koncertu u cilju pomoći roditeljima iz udruge Autizam 365. Prihod od koncerta bit će iskorišten za osiguravanje različitih aktivnosti za djecu, uključujući senzorne, glazbene, likovne, sportske i radne. "Moram biti iskren, čak i moja tri prijatelja imaju djecu s posebnim potrebama ili autizmom, pa sam prilično upoznat s tim temama i involviran u to. Naravno, sve ovisi o spektru – je li riječ o blažem ili težem slučaju – ali u svakom slučaju, roditeljima nije lako. Potrebna im je pomoć, netko tko će im biti podrška, bilo obitelj, prijatelji ili ustanove", izjavio je Joško Jole Čagalj.

Popularni Jole trenutačno dovršava novi singl u suradnji s bračnim parom Huljić, a u razgovoru za In Magazin otkrio je kako je prihvatio dečka svoje najstarije kćeri Ive, koja je vrlo bliska njemu i majci Ani. Iva, koja je očeva slika i prilika, na društvenim mrežama ima impresivnih 90 tisuća pratitelja. "Mogu iskreno reći, momak je stvarno odličan, predivan. Imao sam priliku dobro ga upoznati, ali oni su još mladi, neka žive svoje živote, školuju se, putuju... no, zadovoljan sam njezinim odabirom, a nadam se da je i on. Lijepo je gledati ih izdaleka, znam da će doći taj dan, i evo, došao je", otkrio je simpatični zabavljač.

Iva Čagalj, najstarija kći poznatog pjevača Jole i njegove supruge Ane, nedavno je proslavila svoj 18. rođendan, čime je zakoračila u svijet odraslih. Ova mlada dama sve više privlači pažnju javnosti, a njezina prirodna ljepota i modni stil ne ostavljaju nikoga ravnodušnim. Na društvenim mrežama redovito dijeli trenutke iz svog života, a njezina prisutnost na Instagramu i TikToku ne prestaje rasti. Nedavno je objavila fotografiju na kojoj pozira u sofisticiranoj crnoj haljini, koju je upotpunila luksuznom torbicom Lady Dior, čija se cijena procjenjuje na oko 6000 eura. Ovaj modni odabir samo je potvrdio njezin besprijekoran ukus.

Iva je već stekla značajan broj pratitelja, a njezina popularnost svakim danom raste. Na Instagramu je prati više od 17 tisuća ljudi, a sve je bliže statusu mlade influencerice.

Iva dolazi iz obitelji koja cijeni prave obiteljske vrijednosti. Njezini roditelji, Ana i Jole, u braku su već 18 godina, a zajedno su 21 godinu. Njihova ljubavna priča započela je u jednom splitskom kafiću, a brak su sklopili u lipnju 2006. godine u crkvi Gospe od Otoka u Solinu. Tijekom tih godina izgradili su skladan i sretan obiteljski život, a osim Ive, ponosni su roditelji još troje djece.

