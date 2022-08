Jeste li ju prepoznali? U 'Gospodinu Savršenom' često je bila dio svađa, a sada je opet gledamo u jednom showu

U showu 'Ženim sina?' pojavilo se još jedno gledateljima poznato lice. Riječ je o Tamari Mijatović koja je sudjelovala u realityju 'Gospodin Savršeni' koji se prikazivao na RTL-u. Gospodin Savršeni u toj je sezoni bio Toni Šćulac, a on nije našao zajednički jezik s Mijatović pa ju je brzo izbacio, a ljubav je pronašao sa Stankicom Stojanović.

Ovaj put uspjela je ugodno iznenaditi jednog od kandidata showa, Kristiana. Kazala je da se u show prijavila kako bi isprobala nešto novo, a možda se i zaljubila. No, iako je iznenadila sina, nije impresionirala njegovog oca Zorana koji joj je zamjerio duge trepavice, koje su bile predmet nekih šala.

U showu 'Gospodin Savršeni' Tamara je često bila dio svađa i prepirki.

- Olivera (Matijević) je stala na sred dnevnog boravka da nas male treba baciti u kamin, tamo su bile rešetke neke oštre, nemam pojma... - prisjetila se Tamara jednom prilikom nemilog događaja u realityju. Kazala je kako joj je Olivera prijetila, a kasnije su se i zakačile jer je Mijatović rekla Matijević da joj se 'skine'.

Podsjetimo, Tamara Mijatović rekla je u showu 'Gospodin Savršeni' da ima 21 godinu, dolazi iz Zagreba, te da je vlasnica kozmetičkog salona i studentica. Sebe vidi kao samostalnu osobu i da zato je željela pronaći muškarca koji ima uspješnu karijeru. Važan joj je i izgled, ali ne isključuje mogućnost da bi joj se mogao svidjeti netko tko nije njezin tip ako ima ostale karakteristike koje bi je mogle privući.

„Volim snažne karaktere, a s obzirom na to da sam još mlada, moram otkriti kod sebe čime me sve muškarac može osvojiti. Volim spontanost, iskrenost, da je osoba empatična, iskrena i da se trudi u odnosu - otkrit ću kroz emisiju 'Gospodin Savršeni' što volim, a što ne volim“, kaže i dodaje da će joj kod neke osobe na prvu svidjeti oči. Iskreno priznaje da ne voli biti zaljubljena jer tada više sluša srce nego razum, no i za to ima dobro objašnjenje pa kaže: „Za mene je ljubav jedna vrsta pozitivnog ludila, pogotovo na početku - jedno euforično stanje, a tek kasnije se počne razvijati u nešto ozbiljnije.“ izjavila je tada.

