Slavni glumac otkrio čega se odrekao za ulogu svećenika: 'Imao sam prilično divlja iskustva apstiniranja'

Glumac Andrew Garfield (39) gostovao je u WTF podcastu Marca Marina u kojem je promovirao svoju novu seriju 'Under The Banner Of Heaven', a pritom je otkrio i kako se pripremao za svoju ulogu Sebastiaoa Rodriguesa u filmu 'Silence' iz 2016.

Glumac je otkrio čega se odrekao kako bi što bolje odglumio isusovačkog svećenika temeljenog na stvarnom liku, isusovačkom misionaru Giuseppeu Chiariju. Kazao je da se na šest mjeseci odrekao seksa, a cijelo to vrijeme je i postio.

- Bilo je jako zanimljivo. Imao sam prilično divlja iskustva apstiniranja seksom i hranom u to vrijeme. Mislim da je bilo mnogo pogrešnih predodžbi o tome što je metodska gluma - rekao je te objasnio da se radi o tome da glumac živi na način kako je zamišljeno za njegov lik.

- Ljudi još uvijek glume na takav način i nije stvar u tome da čovjek bude bezobrazan prema svima na setu - pojasnio je referirajući se na kontroverzno ponašanje drugih kolega u prošlosti te dodao da se od metodske glume može odustati u svakom trenu.

- Malo mi smeta pogrešna predodžba, odnosno ta ideja da je metodska gluma glupost. Mislim da ljudi ne znaju da je to metodska gluma, već to nazivaju glupošću ili su samo radili s nekim tko tvrdi da je metodski glumac, a zapravo nije - zaključio je Garfield u podcastu.

