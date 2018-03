Jennifer Garner svi se smiju nakon dodjele Oscara i postala je viralni hit

Svake godine nakon dodjele Oscara neki glumci se nađu na meti kritike i postaju predmet izrugivanja.

Prošle godine svi su se smijali načinu na koji je Nicole Kidman pljeskala, a ove godine njeno mjesto preuzela je Jennifer Garner s čudnim izrazom lica.

When you’re having a good time and realize you forgot to thaw the chicken for your mama pic.twitter.com/M2SStgA2VP

That Michael Keaton was the best Batman RT @bobbyfinger: What realization did Jennifer Garner just come to? pic.twitter.com/AHb25qjUM1