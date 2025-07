Jelena Rozga otkrila gdje je nedavno pobjegla s Ivanom Huljićem: Zaljubljena sam u njega 100 godina

Jelena Rozga sinoć je održala koncert u Budvi u Crnoj Gori, a nakon koncerta razgovarala je s okupljenim novinarima i pričala je o svom zdravlju, ljetnoj turneji, ali i o ljubavi. Na upit kako joj je sada zdravstveno stanje, splitska pjevačica je za Blic rekla:

- Nikada neće biti dobro sa štitnjačom, to je Hashimoto i do kraja života ću morati paziti. Ali, ja sam netko tko stvarno vodi računa i svakih mjesec dana kontroliram krv, hranim se zdravo, pazim što jedem, puno spavam, kao što znate ja ne pijem alkohol, to nikada nisam voljela. Trebalo bi popiti jednu čašu crnog vina, kažu da je to dobro za zdravlje, ali mene bi ta čaša bacila na krevet. Na upit novinara kako uspijeva voditi zdrav način života kada je na turneji i ima nastupe gotovo svaku večer, Jelena kaže:

- Sve se može kad se hoće, samo je bitna dobra organizacija. Jedem puno mesa, volim dobru ribu pojesti, i svaki dan juhu. Ponekad se počastim burekom, počastim se tu i tamo s burekom, nema svugdje, odnosno nema nigdje kupiti taj bezglutenski, ali neće mi biti ništa od tog jednog. Otvoreno je pričala i o svojoj vezi s Ivanom Huljićem i otkrila je kako su nedavno pobjegli na kratki odmor. - Ja sam već 100 godina zaljubljena u Ivana, tako da je to to. Čak smo pobjegli sad na par dana i otišli do Krka, ja nisam izlazila iz kuće, doslovno sam guštala i opuštala se da napunim baterije za nastavak ljetne turneje - rekla je Jelena. Dodala je kako je još kao mala bila neuhvatljiva i vesela.

- Inače po prirodi sam vesela i što je najbitnije, jako sam pozitivna. I kad se nešto najgore događa u životu, ja pokušavam sama sebi u glavi složiti, dobro, takav je dan ili takav period - veli pjevačica. Osvrnula se i na to je li joj ovo ljeto uspješno po pitanju koncerata jer se neki kolege žale kako im ovaj ljetni period nije dobar kao mnogi prethodni. - Moji koncerti su do sada svi bili rasprodani, ali je loša sezona, čujem da se u Dalmaciji žale ljudi. Ja sam jako pozitivna, i nadam se da će ovaj mjesec biti bolji no ikad - poručuje pjevačica.