Bivša Kraljica svijeta, jedina Hrvatica koja je ponijela tu titulu, oduševila pojavom na 'Mint Cabaret Dinner Showu'

memoari

Britney Spears radi na novom projektu u kojem će otkriti detalje svog života, ali i što zamjera sestri

Britney uskoro objavljuje vlastito književno djelo naslova 'The Woman in Me'. U knjizi će ispričati svoju hrabru i zapanjujuće dirljivu priču o slobodi, slavi, majčinstvu, preživljavanju, vjeri i nadi. Vjeruje se da će memoari razjasniti gdje je pošlo po krivu te što to toliko zamjera svojoj sestri.