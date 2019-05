Jedan od najvećih DJ- eva današnjice stiže na Ultra Europe i otkriva zašto voli naše otoke

Ako ste ikada bili na festivalu Ultra Europe u Splitu, sigurno ste zamijetili barem dvije stvari. Prva je da se i za vrijeme nastupa najvećih DJ zvijezda ljudi okupljaju na pozornici Resistance. A druga je krupna figura za pultom koja u nevjerojatnom skladu publiku drži u konstantnom ritmu. Glazbu, naime, pušta Carl Cox, jedan od osnivača techno žanra, DJ legenda koja i danas žari i pali svjetskim festivalima iako je već dobrano zagazio u šesto desetljeće.

U Hrvatskoj je dobro poznat, a na Ultri Europe jedan je od rezidentnih DJ-eva bez kojega se Resistance teško može i zamisliti. I ovoga ljeta mnogi fanovi u Hrvatskoj očekuju njegov nastup pa nas je u intervjuu zanimalo zašto je pristao da na Resistanceu pušta setove i po nekoliko sati iako na svakoj Ultri može dobiti svoj set na glavnoj pozornici?

– Pozornica Resistance je za one koji na Ultri traže nešto više. Možda upravo za one koji su na festival dolazili kao klinci, ne žele se od njega odvojiti, ali traže nešto drugo. Uvijek ćete pronaći zabavu na glavnoj pozornici gdje će vas pozivati da skačete, ali na Resistanceu smo orijentirani na glazbu dodajući dozu intime atmosferi, ondje nećete točno znati što vas očekuje, to je Resistance. Iskustvo kao i doživljaj znače puno, ja sam u tome od samih početaka techna pa sam svjedočio odrastanju publike koja je u jednom trenutku sazrela za nešto poput Resistancea. Takve publike ima i u Hrvatskoj, a sve to je pomak u pozitivnom smjeru za našu glazbu. Nikada nisam izlazio na set s namjerom da sviram nekoliko sati, to se jednostavno dogodi, a ja sam se na to navikao. Iziđeš i opustiš se, počneš, ispadne da je svaki puta vibra dobra pa je znalo potrajati dok nakon nekoliko sati sam ne zaključiš da bi zaista bilo dosta, kaže nam jedan od najpopularnijih DJ-eva današnjice. Hrvatsku iznimno cijeni i voli se vratiti ovamo.

– Imate više privlačnih osobina. Otoci su prekrasni i uvijek ih volim posjetiti. Volim vašu ribu, imate nevjerojatna jela od ribe kakva nisam probao nigdje drugdje u svijetu. Tu je i čist zrak, ozračje u kojem postoji jedna privatnost koja vam omogućuje da se opustite, kaže Carl Cox.

Je li se elektronska dance glazba približila mainstreamu i je li to dobro?

– Mislim da je to dobro za taj žanr. Dugo smo bili underground, a približavanje mainstreamu omogućilo nam je da dođemo do veće, nove publike. Imali smo popularnost, no na pitanje koji je DJ danas najveći dugo niste mogli dobiti odgovor. Da je netko dobar DJ išli ste se uvjeriti sami, morali biste otići poslušati ga. I onda ste ga ili zavoljeli ili niste, a informaciju biste prenijeli svojim prijateljima. Zatim je nastupilo doba društvenih mreža koje su sve ubrzale i one su techno odnosno kasnije elektronsku dance glazbu učinile tako popularnom. Više nema usmene predaje jer je razmjena postala praktično trenutna i više ne morate napustiti dom da biste provjerili sviđa li vam se neki DJ ili ne. Izbor je sada veći, a taj je izbor omogućio i povratak techna. Nakon nekog vremena ljudi se ipak zasite istih setova na velikim festivalima i zažele se nečega drukčijeg. Tu nastupamo mi, stara garda, koja nudi slično iskustvo, ali s naglaskom na glazbeno iskustvo više nego na efekte, gdje ne mora biti vatrometa, gdje možete svirati i pred 200 ljudi i svi se dobro zabavljaju. To je Resistance, a Ultra to sve dobro obuhvaća, kaže Cox koji nije fan društvenih mreža koje su oduzele privatnost zvijezdama. Carlov podcast bio je jako uspješan, išao je 16 godina, no onda je odlučio da je kraj početkom 2017.

– Priprema svake emisije uzimala mi je dan i pol. U nekom trenutku nakon 16 godina počinjete osjećati umor i bilo je sve teže udovoljavati zahtjevima svih uključenih. Imao sam sve manje vremena za stvaranje vlastite glazbe. Morao sam odlučiti; podcast ili stvaranje vlastite glazbe. Izabrao sam svoju glazbu, iako je podcast bio jako uspješan, pa je to zapravo šteta, rekao je legendarni DJ.