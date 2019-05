Above&Beyond: 'Split svakako treba posjetiti i u njemu sklopiti prijateljstva'

Britanska atrakcija Above&Beyond zasigurno će biti jedan od zanimljivijih bendova na ovogodišnjem festivalu ULTRA Europe 2019. Riječ je o trojcu koji razmišlja različito, ali pruža svojoj publici sjajne nastupe koji ne uključuju samo elektroničku plesnu glazbu nego i akustičnu, tu nije riječ samo o elektroničkom mediju nego i o tradicionalnom vinilu.

Trojac je inače i vlasnik glazbenih etiketa Anjunabeats i Anjunadeep te su već dulje vrijeme domaćini radijske emisije Group Therapy Radio. Konstantno su na popisu Top 100 DJ Magazinea u kojem su na šestom mjestu bili 2007., na četvrtom 2008. i 2009. i na petom mjestu 2010. i 2011. godine. Imaju i dvije nominacije za Grammy, 2016. i 2018. za najbolji dance-album za “We’re All We Need te Northern Soul”. Večernji list je s Tonyjem McGuinnessom, Paavom Siljamakijem i Jonom Grantom dobio kraći ekskluzivni intervju u kojem otkrivaju neka svoja razmišljanja i najavljuju nastup na velikom ovoljetnom festivalu na splitskom Poljudu.

Vraćate se na ULTRA Europe. Što vam se sviđa u našoj zemlji i što ovaj put možemo očekivati od vas?

ULTRA Europe postao je istinska destinacija za sve obožavatelje klupske glazbe iz Europe pa i cijelog svijeta. Partyji poput ovog uvijek su i dobra prilika za susret sa starim prijateljima te za sklapanje nekih novih prijateljstava. Jako mi se sviđa ta internacionalna atmosfera, a posebno lokacija. Split je mjesto koje svakako treba posjetiti.

Vaš nastup uživo, odnosno vaš akustični zvuk na Hollywood Bowlu bio je sjajan. Zašto ste se odlučili za akustiku i za objavu na vinilu?

Tony nas je uvijek vidio kao bend, a ne samo kao trojicu DJ-a, jer sva trojica sviramo različite instrumente. Želio je stvoriti MTV Unplugged ugođaj naših pjesama tako da se rodio naš akustični projekt. Uspjeli smo stvoriti odličan zvuk u tom formatu, a slušati ploču nešto je uistinu posebno i drukčije.

O svojoj turneji 2016. godine snimili ste i dokumentarac. Sve što radite mahom je drukčije od onog što rade ostali umjetnici. Zašto ste tako odlučili?

Htjeli smo pokazati i bolje objasniti akustični projekt da bi ljudi mogli dublje razumjeti zašto on uopće postoji. Bio je to veliki izazov za nas pa smo htjeli cijeli taj proces dokumentirati i u ovoj formi.

Kako ste uspjeli dogovoriti da vam se Bryan Cranston pridruži na nastupu u Las Vegasu? Je li on doista obožavatelj trancea?

Bryan je večerao tijekom EDC-a s našom legendom hokeja i prijateljem Dustinom Pennerom. Dustin i naš menadžer uspjeli su ga uvjeriti da dođe u Las Vegas kako bi restartao glazbu na kraju showa. Sve se odvilo u zadnjem trenutku, nismo ni znali do 30 minuta prije početka hoće li se to uopće dogoditi.

Čini se da EDM sve više postaje mainstream. Što o tome mislite? Sjećamo se da ste se jednom usporedili s Iron Maidenom jer ni oni nisu toliko prisutni u medijima.

Živio sam u periodu kada je došlo do velikog booma elektroničke glazbe u kasnim devedesetima u UK, a sada vidim sličnu situaciju i u ostatku svijeta. Dobra stvar je da su rezultat toga brojna nova imena. Kao glazbeniku važno mi je da to samo po sebi ne znači gubitak kvalitete i fokusa. Vjerujem da će dobra glazba uvijek pronaći svoj put, a internet omogućuje bendovima kao što je naš da nastave bez obzira na top-liste. Isti primjer imamo u heavy metal glazbi i njihovim istinskim fanovima koji će joj uvijek biti vjerni.

