Jedan od najpznatijih svjetskih repera uhićen nakon što je pušio marihuanu na pozornici u Rumunjskoj

Jedan od najpoznatijih svjetskih repera Wiz Khalifa uhićen je u Rumunjskoj jer je pušio marihuanu na pozornici, tijekom glazbenog festivala Beach Please!

Američki mediji pišu da je reper pravog imena Cameron Jibril Thomaz uhićen i optužen za "ilegalno posjedovanje droga" nakon što je zapalio joint na pozornici. U Rumunjskoj je konzumacija marihuane ilegalna. Pušten je iz pritvora.

- Nastup je bio nevjerojatan. Nisam mislio omalovažavati Rumunjsku time što sam zapalio na pozornici. Bili su puni poštovanja i pustili su me. Vratit ću se uskoro, ali bez velikog jointa, napisao je reper na X-u.

Last nights show was amazing. I didn’t mean any disrespect to the country of Romania by lighting up on stage. They were very respectful and let me go. I’ll be back soon. But without a big ass joint next time