Jay-Z na meti kritika jer je ostavio napojnicu od 11.100 dolara: Trebao je i više!

Reper Jay-Z (48) našao se u središtu pozornosti zbog pozamašne napojnice koju je ostavio konobaru u njujorškom klubu Playroom.

Reper je, naime, ondje slavio rođendan prijatelja Juana 'OG' Pereza, predsjednika tvrtke Roc Nation Sports, a ekipa je napravila ukupni račun od 91.135 dolara. Račun je iznosio 80.035 dolara, a reper je ostavio napojnicu od 11.100 dolara, no kritičarima na društvenim mrežama to nije bilo dovoljno jer smatraju da je mogao ostaviti više.

