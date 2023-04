Jasna iz 'Ljubav je na selu' otkrila zašto je odustala od Milka: 'Blokiran je, šokirao me ponašanjem'

Jubilarna 15. sezona showa 'Ljubav je na selu' je završila s emitiranjem, a farmer Milko nakon završetka showa otkrio je kakvo je stanje kod njega. Naime, Milko je rekao da nakon romanse koja se dogodilo tijekom snimanja, njegov i Jasnin odnos nije uspio, a otkrio je i da je o jednoj stvari lagao. Naime, tijekom razgovara s voditeljicom Anitom Martinović otkrio je kako se pomirio s bivšom suprugom no to ipak nije bilo točno.

Jasna je sada o svemu progovrila za RTL.

- Milko je pozitivna osoba, ali u Istri je pokazao i svoje drugo lice. Iznenadila sam se na njegovu reakciju zbog igre kojom nije bio zadovoljan, a ja sam bila razlog po njemu. Cijeli dan je pokazivao netrepeljivost prema meni, optužio me za neke stvari. Bilo je jako nekulturno i bezobrazno pa sam se tu baš ohladila - ispričala je.

Baš u tom trenutku, kazala je, odlučila je da ipak nisu jedno za drugo.

- Baš taj trenutak je odlučio. Ionako nisam bila sigurna, jer je to malo vremena bilo da bismo odlučili o ozbiljnoj vezi. Htjela sam mu pružiti priliku da dođe u Sarajevo da vidimo na čemu smo. Međutim, njegova reakcija užasne netrepeljivosti prema meni bila je šokantna. To me je ponukalo da kažem da ćemo ostati prijatelji. Istra je presudila - priznala je.

Isto tako, priznala je i da ju je Milko zvao nekoliko puta kada se sve završilo. - Želio je doći u Sarajevo. Ne znam kako poslije Istre nije shvatio da nema ništa od toga. Zamislite smjelosti ljubiti pred svima 30 godina mlađu i sad mene zvati da dođe kao da ništa nije bilo. Hvala, Milko, na javljanju, ali blokiran si jer si pretjerao - poručila je.

RTL-u je priznala da je srela novu osobu.

- Ono kada se najmanje nadate dogodi se ljubav. Upoznali smo se slučajno u društvu i odmah se svidjeli jedno drugom. On je bio nakratko u Sarajevu jer trideset godina živi u Chicagu u Americi. Nije imao pojma o mom sudjelovanju u realityju. Stariji je tri godine i to mi jako odgovara. Pun je poštovanja i razumijevanja. Rođen je u Travniku tako da sam posjetila i Travnik. Planiramo budućnost i suživot. Trenutno čekam da dođe iz Chicaga i jedva čekam da ga vidim. Sate provodimo na telefonu - zaključila je.

VIDEO Naša pjevačica iskreno o svojoj bitci: 'Već s 19 godina sam bila na tabletama. Nije pomoglo'