Paula slavila unatoč ozljedi, a Miloševi odabiri izazvali buru: 'Bit ću i dalje dobar s njim iako mi je zabio nož u leđa'

Napeta borba u žutom timu donijela je pobjedu Pauli, koja je unatoč ozljedi pokazala iznimnu izdržljivost i osvojila vrijednu nagradu. Uz nju, uspješan je u zelenom timu bio Miloš. Njih dvoje dobili su pravo odabrati suigrače koji će im se pridružiti u uživanju u nagradi. Izbori su se nizali, a kako su dobivali dodatne prilike za odabir, na večeru je otišlo pola članova svakog plemena. Paula je odabrala Vanesu, Marka i Leonardu, a Miloš Adrijanu, Marka, Anu i Dunju. Miloševa odluka o odabiru suplemenika koje sa sobom vodi na večeru nije prošla bez reakcija. Dio zelenog tima zamjerio mu je što nije poveo Srećka.

„Razočaran sam njihovim izborom. Nisam ni ljut ni tužan, nego razočaran. Da sam mogao samo jednog izabrati da povedem sa sobom, prvo bih odabrao njega. Bio sam uvjeren da će mene odabrati kad su rekli da ima još jedan izbor. Izabrao je Dunju. To je napravio da na televiziji ispadne dobar. Bit ću i dalje dobar s njim iako mi je zabio nož u leđa“, komentirao je Srećko.

Miloš je imao drugačije viđenje situacije: „Ne mora značiti ako netko od nekoga nešto očekuje, da ta osoba to mora i ispuniti... Žao mi, ali ne mogu svi biti ovdje“, objasnio je Miloš svoj izbor. Tijekom uživanja u nagradi došlo je i do manjih nesuglasica, kada je Paula uzela više kolača nego što je pripadalo svima. „Nisam gledala koliko je kolačića na tanjuru i napravila sam veliku grešku“, priznala je. Marko je polovicu svog kolačića poslao Milošu u nadi da je barem malo ublažio ovu trzavicu.Kako će se dalje odvijati ova uzbudljiva igra i kako iloša, ne propustite doznati u novoj epizodi Survivora.