Jako sam se trudila biti fit, ali nisam željela izgledati kao superjunakinja u pedesetima!

Mare iz Easttowna nova je serija na HBO-u u kojoj nastupa jedna od najvećih glumica današnjice, Kate Winslet. Oni koji su već vidjeli prvu epizodu koja je na HBO GO i HBO kanalu emitirana 19. travnja mogli su već naslutiti kako se radi o daleko slojevitijoj radnji od tek detektivske serije. Tako da ima i bitno više razloga za pogledati je od same Kate Winslet koja i u ovoj seriji briljira. Putem HBO-a dobili smo nekoliko pitanja i odgovora koje je glumica dala na njih povodom svoje nove televizijske serije.



Kako je došlo do toga da ste nastupili u Mare iz Easttowna?

Bilo je to zapravo nešto bizarno. U rujnu 2018. godine snimala sam u Velikoj Britaniji te mi je unutar mjesec dana stigao scenarij Ammonitea i prve dvije epizode Mare. Završilo je tako da sam pristala i na film i na seriju, oboje je zaista izvrsno. Bila sam doista iznimno uzbuđena da opet radim s HBO-om, ranije sam s njima napravila Mildred Pierce što je bilo zaista sjajno iskustvo. Pročitala sam scenarij koji je, iskreno, kao san sredovječne glumice. Inače mrzim taj pojam ali meni je sada ipak 45, više mi nije 20. Kada sam pročitala Mare, znate, znala sam kako sam sretna što su me tražili da pročitam nešto što je moglo biti ponuđeno američkoj glumici. Raspis je bio istinski stvaran i divan, mogla sam začuti sebe kako izgovaram te riječi. Uvijek je to pravi pokazatelj, uvijek nekako pokušavam dijelove pročitati naglas kada čitam scenarij te se i igram, kažem svojem sinu ili kćeri 'samo dođi i brzo prođi ovu scenu sa mnom'. I onda dobijem taj osjeća kako bi nešto moglo zaista biti dobro. S Mare imala sam odmah taj osjećaj. Tako sam bila polaskana da mi, najprije, ulogu ponude ali onda i izazovima koji su bili na stolu.

O kojim se izazovima radi?

Ovo je priča smještena u okrugu Delaware nedaleko Philadelphie u Pennsylvaniji. Postavljena je u zemlji koja nije moja a lik je za mene nešto sasvim drugačije, u odnosu na sve što sam do sada radila. Mislim, nikada nisam bila u okrugu Delaware prije ovog projekta. Tamo govore vrlo specifičnim dijalektom i to je bio još jedan izazov jer morala sam naučiti još jedan potpuno drugačiji američki naglasak. Volim se baviti naglascima ali ovaj je bio baš zeznut.



Tko je Mare Sheehan?

Ona je lik koji je bio stupom zajednice kroz dugi niz godina. Detektiv je narednik, dobar policajac, ali godinu dana ranije, nestala je djevojka, Katie Bailey koja je u njezinim ranim 20-tima. Katie je kćer druge lokalne žene koja je stara prijateljica Mare. Svi znaju svakoga u Easttownu pa su tako sve oči bile uprte na Mare da pronađe Katie, ali njoj to nije uspjelo. Ne znaju je li Katie živa ili mrtva i što joj se dogodilo. Nemaju pojma. K tome, Mare je sa 16 godina zabila pobjednički koš na nacionalnom ženskom košarkaškom prvenstvu. I zbog toga je u gradu slavna. Svake je godine i ceremonija oko datuma kada se ta velika stvar dogodila prije 25 godina. Grad je ističe i slavi kao velikog heroja ali ona ništa od toga zapravo ne osjeća. Želi se samo negdje sakriti i nestati većinu vremena, no ipak stalno mora ići dalje.

O čemu se radi u seriji, i tematski i zapletom?

O ubojstvu u jednom gradiću s time da imate cliffhanger na kraju svake epizode. Sve sam više bila uhvaćena u seriju, epizodu za epizodom, poznat vam je onaj sjajan osjećaj kada gledate krimi dramu u kojoj traže ubojicu… takve su serije uvijek najizazovnije. Mislim da su takve priče doista jako pametne. Ali ovo nije samo kriminalistička priča. Zapravo se više radi o zajednici, samilosti i suosjećanju kao i žalosti, te o tome kako ljudi žive i nose se sa stvarnom stvarima i kako te stvarne stvari nisu uvijek one koje vas čine sretnima. Mogu biti i vrlo izazovne. Obiteljska dinamika može se pomaknuti ili promijeniti temeljem nečega što se možda dogodilo ranije ili nečega što se događa sada.



Mare je nekadašnja sportašica te je policajka. Jeste li se fizički pripremali za ulogu?

Znala sam da će to biti veliki izazov. Bilo je to veliko snimanje. Trajalo je 124 dana a COVID se pojavio taman usred snimanja. Bila sam taj lik više od godinu dana plus pet mjeseci priprema. Morala sam ostati jako fit. Ne zato jer smo željeli pokazati fit tijelo ili nešto slično, nego samo zato jer sam morala jako puno trčati pred kamerama. Fizički sam morala odraditi puno hrvanja i tučnjave i izazivanja i uhićivanja, bacanja velikih, odraslih ljudi na zemlju. Ali isto tako s dužinom snimanja, morala sam stalno biti ponešto kao sportaš koji se za nešto priprema. To ne znači da je to bio baš fizički trening, ali jako puno sam vozila bicikl, pokušajte voziti 20 km svaki dan ili nešto slično. Nije to bilo ništa zaista ekstremno, zapravo i ne treba tako dugo da to odvezete. Ali morala sam cijelo vrijeme ostati zdrava i usredotočena. Olakšanje je bilo što je Mare bila jaka kao djevojka ali to ne znači da sada mora i ostati takvom. Nisam željela da izgleda kao neki nemogući superheroj s 40 i kusur godina. Većina žena niti nisu takvima, trudimo se koliko možemo usred svega ostaloga. Tako sam željela biti i u toj demografskoj skupini. No za mene, morala sam ostati dobro kako bih prošla kroz sve jer je to bio zaista velik posao.

Kakvo ste istraživanje radili za svojeg lika?

Provodila sam previše vremena s pravom policijom u Easttownu i Marpleu gdje su oni vrata do vrata jedni od drugih. Cijeli kolektiv detektiva narednika i policajaca zaista mi je jako pomogao. Pogotovo je to bila jedna žena koja se zvala Christina Blaylor. Ona je poput džepne rakete, sićušna a posebna, žestoka detektivka narednica. Živjela je život ne baš kao Mare ali sličan u smislu da je rodila kao jako mlada pa nije imala neku budućnost te je trebala nešto napraviti da stekne neko samopouzdanje i smisao u životu. Srela je nekog prijatelja u shopping centru gurajući kolica s 22 godina a taj je prijatelj baš diplomirao na policijskoj akademiji. Pomislila je kako bi i ona to mogla, fit je, jaka, djeca su joj imala već tri godine, mogla bi za još godinu dana. I tako je to i napravila, ona je jedna od samo dvije žene koje su diplomirale u svojoj generaciji od 55 ljudi. I danas je detektivka narednica te je skoro iste dobi kao i ja. Bila je nevjerojatna, vrlo, vrlo podržavajuća. Kad god bi imali policijske ili detektivske scene koje su tražile detaljni detektivski pristup ili smo koristili pištolj ili nešto, uvijek bi bila ondje. Govorila bi 'da, to je to, tako je to za pravo. I to je bilo sve što sam trebala čuti.

