Jacques: Vrlo sam svjestan opasnosti i strahovito se pazim

Jacques Houdek nedavno je objavio novu pjesmu "Čudo je moguće". - Vremena su teška, neizvjesna... ali imamo jedni druge - Bogu hvala, imamo i glazbu, imamo osjećaje, imamo umjetnost - koja bi trebala ‘udarati’ tamo gdje društvo najviše boli; da nam bude nadahnuće, blagoslov, temelj za bolje sutra...- poručio je kada je pjesma objavljena.

Gostujući u emisiji IN Magazin rekao je kako je ovo božićna pjesma ali malo drugačija te da govori o čudu kojem se u ovim vremenima kada vlada pandemija, svi nadamo.

- Najviše razmišljam o onim ljudima koji su u bolnici, koji su na respiratorima i o onim ljudima koji za njih brinu, o tome govori moja

nova pjesma. Zaista osjećam ogromnu empatiju s ljudima koji su izgubili svoje članove obitelji, prijatelje kao i onima koji se bore.

I sam spadam u rizičnu skupinu zbog svoje debljine, vrlo sam svjestan opasnosti i strahovito se pazim - kazao je Houdek.

Ne razumije zato zašto je ljudima tako teško pridržavati se propisanih epidemioloških mjera i ne razumije kako nekima nije jasno da su se kafići i restorani morali zatvoriti kad govorimo o situaciji u kojoj se radi o spašavanju ljudskih života, a osvrnuo se i na to što je advent otkazan.

- Nije advent otkazan, advent je u srcima u nama. Ovi komercijalni koje su otkazani, ja vjerujem da su otkazani ma ne u zadnji čas, već je prošao zadnji čas. Već su nas svi počeli opominjati i znanstvenici i da ne kažem, ne nas, nego naše vladajuće. Znači da smo stvarno došli do zadnjeg, do zadnjeg. Ajmo sad biti solidarni i reći ok, ajmo sad stavit ključ u bravu, ja sam radio samo jedan koncert ove godine i sad će mnogi reći - ma što tebe briga, ti ležiš na lovi. To nije istina, to je daleko od istine. - kaže glazbenik koji je ove godine trebao proslaviti 20 godina karijere, ali to slavlje s publikom je odgodio,