Jacques Houdek upozorio na prijevare lažnih profila: 'Molim vas da ne nasjedate na takve pokušaje!'

Glazbenik Jacques Houdek (41) upozorio je pratitelje na Facebooku o lažnim profilima koji se pojavljuju s njegovim imenima te prijevarama koje kruže kroz te profile. Svoju podužu izjavu napisao je uz screenshot poruke koju mu je poslala jedna pratiteljica koja ga je upozorila na jedan lažni njegov profil od kojeg je dobivala zahtjeve. Upitala je glazbenika treba li takve profile blokirati, prijaviti ili zanemariti. Jacques je u izjavi poručio da smo svakodnevno svjedoci raznoraznih internetskih prijevara, a najčešće žrtve pokušaja krađe identiteta su javne i slavne osobe.

- Ne prođe ni dan, a da mi netko u inbox ne prijavi novi lažni profil koji, eto, baš predstavlja mene privatno i želi biti prijatelj s nekime od vas, dragi moji. PRIJEVARA, PRIJEVARA, I SVAKI PUT - PRIJEVARA! - započeo je glazbenik podužu objavi i podsjetio da postoji samo jedan njegov profil na Facebooku i samo jedan na Instagramu. - Ako me već pratite, znate koji profil pratite, i neće biti novih profila, ni privatnih ni javnih, nikada! Ako me još ne pratite, lako zaključite po broju pratitelja koji je moj službeni profil - pojasnio je.

Također, u poruci ga je pratiteljica upitala zašto ne stavi "plavu kvačicu" pored imena, koju inače imaju samo pravi profili slavnih osoba. Glazbenik je i napisao kako je više puta pokušao, a potom je i objasnio zašto nije uspjelo.

- Više od 111.000 pratitelja na mojim službenim društvenim mrežama Facebooku i Instagramu nisu dovoljni dokaz i pokazatelj koji bi upućivao da se iza profila uistinu 'krijem' JA - Željko Houdek - popularni JACQUES Čisto da znate, postoji legalan način kako javne osobe mogu zatražiti provjeru svoga profila kako bi ga stručnjaci s Instagrama i Facebooka potvrdili tom famoznom plavom kvačicom. Moj tim to je pokušao nebrojeno puta (eto, ponajprije radi vas - to će iznova učiniti i danas). Pokušali smo i putem agencije sa sjedištem u Hrvatskoj koja izravno i najbliže surađuje s njima, no isto tako - bezuspješno. A zašto?

Zato jer ne želim, kao mnogobrojni nositelji te važne oznake novoga doba, sponzorirati umotvorine koje tobož brinu o našoj sigurnosti na mrežama. I zato ne postoji besplatan ručak, pa ni za Žaka! DA, ne želim plaćati raznoraznim agencijama koje će se u moje ime potruditi od Instagrama i Facebooka kupiti moj identitet - ja sam svoj identitet, lik i djelo, izgradio sam sa svojim malim i prevrijednim timom, i ne pada mi na pamet plaćati da bi me netko potvrdio plavom kvačicom! - napisao je Jacques o ovoj temi.

A osim što je svakodnevno žrtva pokušaja krađe identiteta, svaki put strahuje da se ne dogodi nešto gore.

- Što je to gore? Pa, osim što nekada lažne profile otvore bolesne osobe koje u svoja četiri zida požele biti slavna osoba, takve profile, u slučajevima kad nisu u pitanju programirani sustavi iz kojekakvih zemalja kojima ne znam ni ime, otvaraju i bolesne osobe zlih namjera koje vama, vašim bližnjima, vašoj djeci mogu slati neprimjeren sadržaj, nuditi nagrade, novčane iznose - u moje ime! Nažalost, puno puta, ljudi u to povjeruju jer, eto, baš je danas njihov sretan dan i javio im se dragi Jacques! - napisao je i dodao da se lažni profili ne mogu ni prijaviti zbog toga što njegov profil nema tu "plavu kvačicu".

- Plava kvačica danas je potvrda nečijeg statusa, umjetničke vrijednosti, popularnosti, originalnosti - HA HA HA! DRAGI MOJI, molim vas da ne nasjedate na takve pokušaje! Dok nas ne zaštiti plava kvačica, štitimo se sami, brinimo jedni o drugima, upozorimo jedni druge i družimo se ovdje, kao i svih ovih godina, radi GLAZBE! Ok, ponekad i pokoje fotkice fine papice ili najdražih životinjica! -zaključio je glazbenik.

Osim Jacquesa, mnogi su poznati Hrvati i Hrvatice također bile žrtve internetske prijevare.

Jedan od naših najpoznatijih glazbenih autora Zrinko Tutić (67) početkom prošle godine je postao nova žrtva krađe identiteta na društvenim mrežama. Premda nikad nije imao Facebook račun, na ovoj društvenoj mreži se pojavio profil s njegovim imenom koji je ubrzo poslao zahtjeve brojnim glazbenicima, ali i medijskim djelatnicima. No, lažni Zrinko nije stao na tome, pa je počeo i komunicirati sa svojim Facebook prijateljima, ali i pisati statuse. - Ja sam čovjek koji je stvorio Tajči, Severinu i Doru. Zašto svi moji izumi prerastu u bizarna čudovišta? - napisao je lažni Zrinko čiji su status ubrzo prenijeli mnogi pa čak i jedan domaći portal. koji je ubrzo izbrisao taj tekst.

Osim njega, i glazbenica Nina Badrić (50) mnogo se puta našla u toj situaciji.

- Moji odvjetnici su upoznati s cijelom pričom i već rade svoj posao - više je puta upozorvala.

Jelena Rozga, Luka Nižetić, Mila Horvat, Jurica Pađen, Ivan Herceg, samo su neki poznati Hrvati koji su se našli u ovoj situaciji.

VIDEO Domaći glumci koji su zbog loših životnih odluka završili na prosjačkom štapu i u pučkoj kuhinji