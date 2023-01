Prve reakcije ovogodišnjih voditelja Dore: 'Još se svađamo koji će koju haljinu odjenuti'

Hrvatska radiotelevizija (HRT) s ponosom objavljuje ovogodišnji voditeljski trojac "Dore 2023". A to su, nakon lanjskih tri "Gracije iz HRT Croatije", prvi put u povijesti Hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije, otkako se Dora prije tri godine vratila u Opatiju, tri najveća imena hrvatskog TV i showbiza: legendarni Duško Ćurlić, pobjednik pretposljednje sezone HRT-ova showa "Zvijezde pjevaju" i nenadmašni showman Mario Lipovšek Battifiaca, te "hrvatski Sinatra" i karizmatični član prošlosezonskog prime-time glazbenog showa "Zvijezde pjevaju" – Marko Tolja!

- Neizmjerno sam sretan što ćemo ove godine, u subotu 11. veljače 2023. u još jednom velebnom, spektakularnom izravnom prijenosu HRT-a iz opatijske dvorane "Marino Cvetković" u 20:15 na HTV-1 i HRA-2, još jednom publici podariti vrhunski glazbeni, scenski i televizijski spektakl na razini najvećih javnih televizija u EU – i u to čvrsto vjerujem – Hrvatskoj podariti, zahvaljujući našem i vašem glazbenom ukusu, jer o pobjedniku ili pobjednici će (osim ocjena Stručnog žirija iz HRT-ovih TV centara), odlučiti upravo vaši glasovi, naših vjernih gledatelja i fanova Dore i Eurosonga, putem HRT-ova „televotinga“. I zato, vaše telefone i mobitele u ruke, pjesme su vam već u eteru Hrvatskog radija – Drugog programa (HRT-HRA-2) - rekao je tom prigodom urednik projekta i ovogodišnjeg izbora "Dore 2023" Tomislav Štengl.

Marko Tolja na Dori je kao pjevač bio dvaput, a ovaj ga povratak na festival u drugoj ulozi veseli. - Mario i ja smo već uigran tandem sa "Zvijezde pjevaju", a Duško je tu da - kao dugogodišnji voditelj Dore i vrhunski profesionalac, te naš najbolji komentator svih izravnih prijenosa HRT-a s Eurosonga svih vremena - nas dvojicu "ukroti" koliko je to god moguće.... Pjesme su najbitnije, a mi ćemo dati sve od sebe da cijela ta čarobna i spektakularna večer iz Opatije protekne zabavno i ležerno - rekao je Marko.

Mario Lipovšek Battifiaca kaže da je "jako sretan što ću na pozornicu "Dore" donijeti malo "svoje" svjetlosti - u svakom slučaju, bit će zanimljivo i uzbudljivo raditi s voditeljskim veteranom TV zabave na HRT-u i njegovim dobrim duhom, Duškom Ćurlićem".

- A s Markom Toljom je već druga priča: njega ću pokušati "sabotirati" gdje god i kad god to stignem, hahahaha... Iskreno se veselim Opatiji i Dori. Kada ćemo doznati koja će nas pjesma predstavljati na ovogodišnjem Eurosongu u Liverpoolu - jer akteri su zapravo pjevači, a mi smo tu samo kao svojevrsno "vezivno tkivo"... I hvala HRT-u na ukazanom povjerenju, a gledateljima naše najbolje i jedine prave, "velike televizije u Hrvata" - obećajem da neće požaliti svojih "ojrića" kad će glasovati za svoje favorite na Dori... Jedva čekam - i vidimo se u Opatiji! - poručio je.

Duško poručuje da će svaki od njih trojice na pozornicu donijeti neki svoj scenski pečat.

- Doduše, još se svađamo koji će koju haljinu odjenuti, ali i to ćemo dogovoriti... Inače, u povijesti naše "Dore" ovo nije prvi put da je ovakva kombinacija dobila povjerenje. Naime, 2005. vodili su je Robert Ferlin, Zlatko Turkalj, Mirko Fodor i moja malenkost. Tada je pobijedio Boris Novković s pjesmom “Vukovi umiru sami” - i imao sjajan nastup u Kijevu te godine, i zauzeo odlično mjesto - započeo je Duško i nastavio: - Otkad se "Dora" vratila tamo gdje prirodno pripada, u Opatiju, imali smo prije par godina i sjajnu kombinaciju četiri voditeljice na sceni. Blistale su i sjajno to odvodile Barbara Kolar, Daniela Trbović, Doris Pinčić i Jelena Glišić. Tako da ništa novoga nije ovogodišnja odluka uredništva donijela, ali moram priznati veliki je izazov - budući da je Dora ne samo izbor Hrvatske pjesme za pjesmu eurovizije nego i jedna od najgledanijih emisija u programu HRT-a.

Bez obzira na to što sam do sada vodio više od 15 finala, uvijek je to jedna posebna trema, ona pozitivna, uvijek nekako osjetite posebnu odgovornost prema toj večeri. "Dora" je ipak više od samog posla. Drago mi je da će ponovno naši gledatelji u kombinaciji sa žirijima imati priliku odlučiti koja pjesma ide u svibnju na veliku scenu Eurosonga u Liverpool. Najbolja usporedba koju sam ikada čuo jest ona koja uspoređuje Eurosong i "kolač viška". Taj kolač vam u stvari ne treba, ali ga ipak pojedete i nije vam žao, bez obzira što ste mogli i bez njega...

Punih 17 godina prenosim Eurosong i zaista sam vidio svakakvih nastupa, svakakvih scena, čuda tehnike i raznih efekata, voditelja i voditeljica, pobjednika i onih koji su tamo samo radi skretanja pažnje na sebe. Veselim se i Liverpoolu - jer sam siguran da će pokušati iskreno napraviti vrhunsku televizijsku produkciju i spektakl za cijeli svijet i EU - kazao je Duško.

Našoj pjesmi, koja god pobjedi u Opatiji, poručuje da vjeruje u sebe i da u te tri minute pokaže milijunskom gledateljstvu zašto su tu.

- Nema recepta za uspjeh, vremena su drukčija, mnoge platforme virtualnog svijeta odrade velik dio priče oko pjesme i nastupa... Ali jedno je sigurno: moraš biti svoj i moraš vjerovati u to što predstavljaš na sceni. Zvuči jednostavno, ali vjerujte mi nimalo nije.

I još nešto: sinoć sam nagrađen nagradom “Zlatni studio” za TV voditelja godine. I zaista bih i ovom prilikom htio zahvaliti svima koji su glasovali za mene u tako jakoj konkurenciji - i koji su mi dali motiv više da se i dalje trudim - svoj posao raditi iskreno, uz maksimalno poštovanje gledatelja i našega posla. Hvala svima - i nadam se da ćete biti s nama, uz izravni HRT-ov prijenos "Dore 2023.", u subotu, 11 veljače iz Opatije" - poručuje Duško.

Podsjetimo, Dora 2023. održat će se 11. veljače u Opatiji, a na njoj će nastupiti 18 izvođača čije su pjesme već ranije predstavljene u javnosti. Na ovogodišnji natječaj je pristiglo 196 prijava, a 18 finalista Dore izabrao je žiri u sastavu: Željko Mesar, Zlatko Turkalj, Robert Urlić, Ema Gross, Igor Geržina, Željen Klašterka, Ivan Horvat, Tomislav Krizmanić, Dražen Miočić.

Lani je u Torinu pobijedila ukrajinska grupa Kalush Orchestra, no zbog rata u njihovoj zemlji natjecanje je prebačeno u engleski Liverpool i održat će se 9., 11. i 13. svibnja. Ovo će biti peti put da britanska televizija BBC preuzima domaćinstvo Eurosonga zbog toga što pobjednik ne može organizirati natjecanje.

