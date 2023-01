Dva mjeseca nakon požara Jay Leno doživio novu nesreću: Slomio sam ključnu kost, rebra i oba koljena

Slavni televizijski voditelj i komičar Jay Leno (72) oporavlja se od nove nezgode koja ga je zadesila i to samo dva mjeseca nakon što je jedva ostao živ nakon što se jedan od njegovih automobila zapalio u garaži u Los Angelesu. Leno je tada zadobio opekline lica, a prošli je tjedan sudjelovao u novoj nesreći na motociklu u kojoj je zadobio teške tjelesne ozljede. Sve je otkriveno sasvim slučajno nakon što je jedan novina Las Vegas Review Journala upitao voditelja kako se oporavlja od požara automobila u studenom.

- To je bila prva nesreća. U redu? Onda sam pao s motocikla prošli tjedan. Dakle, imam slomljenu ključnu kost. Imam dva slomljena rebra. Imam dva slomljena koljena - otkrio je Leno. Ispričao je i kako je došlo do nesreće.

- Skrenuo sam u sporednu ulicu i ušao na parkiralište, a bez mog znanja tip je povukao kabel preko parkirališta. Na kabelu nije visjela sigurnosna zastava - objasnio je Leno. - Nisam ga vidio dok nije bilo prekasno. Tada sam samo napravio "bum" - i pao s motocikla - otkrio je ozlijeđeno voditelj. Iako se nesreća dogodila 17. siječnja Jay Leno rekao je i kako već planira povratak na posao.

Podsjetimo, Jay Leno u studenom je u nesreći zadobio teže ozljede lica zbog kojih je završio u Grossman centru za opekline u Los Angelesu. Kako je objavio TMZ tada, Jay je bio u garaži u Burbanku gdje skladišti svoje automobile kada je jedan od automobila eksplodirao. Izvor je rekao da je plamen zapalio lijevu stranu Jayeva lica, ali srećom nije mu prodro u oko ili uho. Leno je nakon tjedan dana izašao iz centra za opekline, a oni su po izlasku objavili njegove fotografije na kojima su vidljivi ožiljci na licu, ali i na rukama.

Doktor koji je operirao voditelja, Peter Grossman, rekao je kako je zadovoljan napretkom te da je optimističan da će se Leno u potpunosti oporaviti. Podsjetimo, zbog ove nesreće Leno je morao otkazati sve obaveze. Inače, trebao se pojaviti i na konferenciji 'The Financial Brand', ali organizatori su rekli da je došlo do 'vrlo ozbiljne medicinske situacije' koja ga je spriječila da se pojavi.

Leno je pune 22 godine vodio "Tonight Show". Počeo je 1992. godine a u emisiji je tijekom godina ugostio sve najveće svjetske zvijezde.

Nakon mjesec i pol dana, Jay je uhvaćen sa suprugom Mavis (76) u shoppingu, a na fotografijama koje su uhvatili paparazzi vidjelo se da se voditelj polako vraća u normalu. Na sebi je imao traper hlače, traper jaknu i bijelu majicu i izgledao je poprilično opušteno.

Foto: profimedia

VIDEO Domaći glumci koji su zbog loših životnih odluka završili na prosjačkom štapu i u pučkoj kuhinji