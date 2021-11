Izvor otkrio jesu li ubili njezin lik u seriji: Napokon smo doznali što će se dogoditi sa Samanthom Jones

Kad su fanovi megapopularne serije, i dva filma, čuli da u novim nastavcima "Seks i grada" koje se snimaju pod nazivom "And just like that", nema legenadarne Samanthe Jones (Kim Cattrall), brojni su bili razočarani te su se pitali kako će novi nastavci objasniti nedostatak njezinog lika u seriji. Ipak, Samantha je dio popularne četvorke, a 'nestajanje' bilo kojeg od ta četiri lika nije lako objašnjivo.

Brojne su glasine krenule još ljetos nakon najave serije, a neki su čak otišli toliko daleko da su se pitali hoće li serijal ubiti lik Samanthe Jones. Naime, paparazzi su tri djevojke uhvatili u crnini snimajući nove epizode na ulicama New Yorka, a komentari na društvenim mrežama odmah su krenulii: 'Je li to za Samanthin sprovod?'.

No, sada je stigao i službeni odgovor. U intervjuu za Daily Mail, pouzdani izvor otkrio je da se Samantha zapravo preselila u London.

"Nismo mogli dopustiti da Samantha luta New Yorkom i da druge žene (Charlotte i Miranda) ne komuniciraju s njom. To jednostavno ne bi imalo smisla. Poslati je u Los Angeles nije bila opcija jer smo to učinili u prvom filmu, tako da je njezin lik sa sjedištem u Londonu zaista bio savršen način da je održimo na životu i objasnimo njezinu odsutnost", kazao je izvor.

Inače, i van serije, dvije glumice (Kim Cattrall i Sarah Jessica Parker) nisu u dobrim odnosima. Cattrall je već neko vrijeme u javnoj svađi sa Sarom Jessicom Parker, ali i ostalim kolegicama, iako njih nikada javno nije prozvala.

– Jesmo li prijateljice? Ne, mi smo profesionalne glumice. I imamo potpuno odvojene privatne živote – otkrila je 2008. Kim Cattrall na setu snimanja prvog filma. Tada je ponovno postavila pitanje jednake zarade, a zasmetalo joj je i što je Jessica Parker imenovana izvršnom producenticom. Sarah je pokušala održati prijateljske odnose, no Kim je bila povrijeđena pa zbog toga na setu snimanja drugog filma nisu ni razgovarale.

– Nije riječ o novcu ni o nečemu određenom, nego je to moja jasna odluka da dovršim jedno poglavlje svog života i krenem dalje. Nikada nisam izigravala divu ni imala posebne prohtjeve, a iskreno mislim da su producenti filma, pogotovo Sarah Jessica Parker, mogli biti ljubazniji i malo više obazrivi prema nama ostalima, barem nas nazvati, pitati kako smo i što radimo – kazala je Cattrall i time dala do znanja da ne namjerava prihvatiti nikakve pomirljive riječi. Tek godinama kasnije Parker je otkrila što misli o cijeloj situaciji. Rekla je da ona nije u svađi s kolegicom i osvrnula se na glasine da joj je poslala poklone kako bi izgladila situaciju.

– Ne moram Kim slati nikakve poklone jer nikada nisam ništa napravila, dok je ona odlučila puno toga reći, ali to je ljepota života u demokraciji – izjasnila se glumica. Kim rado i dalje prihvaća uloge u serijama, a napisala je i nekoliko knjiga.

No, na kraju prve sezone novih epizoda, Carrie će navodno napraviti veliku gestu da vrati Samanthu.

- Carrie je ta kojoj je teško bez Samanthe, a do kraja serijala vidjet ćete kako Carrie pokušava obnoviti prijateljstvo - zaključio je izvor.

