Nataša Janjić se skijaškim uspjehom pohvalila Janici Kostelić, a njezin odgovor je urnebesan

Hrvatska glumica Nataša Janjić Medančić (40) svojim se pratiteljima na Instagramu pohvalila vještinom skijanja. Naime, glumica trenutno boravi na planini Kronplatz u Austriji, odakle se pohvalila fotografijama na stazi.

"Kad sam prije par godina prvi put otišla na skijanje, odlučna da skijam na čistu imitaciju skijanja, uspjelo mi je donekle pratiti ekipu, premda je ekipa malo više pratila mene. Po povratku sam se pohvalila Janici (kome drugome?) kako sam skijala samouka čak i po crvenoj stazi, na što mi je ona odgovorila : “A vjerujem ti, i drek se kotrlja kad ga bacis niz planinu” Evo me i tu, ja sam skijala, muž baš i nije. On me fotkao. Ovo je zadnja, obećavam!", napisala je glumica u opisu.

Inače, suprug Nenad Medančić ju je za 40. rođendan, koji je proslavila 27. studenog, odveo na skijanje, a glumica se tada pohvalila poklonom putovanja.

- Muž me ovdje doveo da me se riješi na moj 40. rođendan, a gdje nego na skijanje, a zna da ne znam skijati - u šali je otkrila glumica u videu koji je objavila na Instagram storyju. Osvrnula se u jednoj objavi i na svoj 40. rođendan i zamolila je svoje prijatelje da joj se od sada obraćaju sa vi.

