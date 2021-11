Tereza Kesovija o paru koji je srela na Banovini: Ona je trudna došla pomagati drugima

Tereza Kesovija jučer je iskoristila moć društvenih mreža i zamolila je svoje obožavatelje da joj priskoče u pomoć kako bi pronašla mladi bračni par koji je upoznala na Banovini nakon potresa koji je pogodio to područje. Pjevačica je tada zajedno s prijateljicom, odvjetnicom Goranom Miljević otišla do potresom pogođenog područja kako bi pomogla ljudima koji su ostali bez svojih domova i tada je srela mladi par čiji joj je kontakt trebao da im se javi s jednom molbom, a sada je otkrila i zašto ih je htjela kontaktirati i čime su joj to vratili vjeru u ljude, kako je napisala na svom Instagramu.

- Gordana i Maru Nadaždin sreli smo se na blatnjavoj cesti, a Gorana i ja smo se nemalo iznenadile kad smo je vidjele u visokoj trudnoći. Mara tad bila trudna s njihovim šestim djetetom i u međuvremenu je rodila djevojčicu, a njezin suprug Gordan je vatrogasac. Kod kuće je ostavila petero djece i došla trudna pomagati drugima, ja nemam riječi- ispričala je Tereza Kesovija za Story.

O susretu s Marom i Gordanom pričala je i redatelju Branku Schmidtu koji snima film o Petrinji i ova priča mu je ostala u sjećanju te je zamolio pjevačicu da ih kontaktira i zamoli za sudjelovanje u filmu na što je ovaj par pristao nakon što ih je pjevačica pronašla zahvaljujući pomoći svojih obožavatelja s Instagrama. Osim ovom pričom Tereza Kesovija će svoj doprinos filmu dati i pjesmom 'Izgovaram tvoje ime glasno'.

VIDEO Maja Šuput na udaru gledatelja zbog haljine: Ovo je van svake pameti! Pa ovu emisiju gledaju i djeca