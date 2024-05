Izjednačenje! I Vedran osvojio 39 bodova, a kritiku je imala Valentina

Vedran Latas ugostio je protukandidate trećeg dana ovotjedne 'Večere za 5'. Za svoju večeru osvojio je 39 bodova, Valentina mu je jedina dala devet bodova. Sve joj je, otkrila je, bilo u redu, jedino joj je nedostajala salata uz glavno jelo. Pripremu večere započeo je glavnim jelom naziva 'Wheel in the Sky'. Teletina u umaku od šljiva uz knedle kao prilog ono su što je Vedran odlučio pripremiti kao zvijezdu večeri. "Nadam se da je Vedran dobar kuhar i da će nam nešto baš dobro spraviti", komentirala je Valentina. Uslijedila je priprema deserta 'You Make Me Happy'. Radilo se o tiramisuu čiji je naziv zbunio cijelu ekipu. "Vjerojatno nešto što njega usrećuje", pretpostavio je Krunoslav o desertu. I zaista, Vedran je uskoro otkrio da obožava tiramisu pa ga je stoga odlučio ponuditi i ekipi.

Posljednje jelo koje je Vedran pripremio bilo je predjelo - 'Baretov Blues'. "Ne pada mi ništa napamet", komentirao je Krunoslav. "Šunkica, slaninica..." dodao je Zlatko. Uskoro je domaćin otkrio da će ekipi poslužiti košarice sa slanim punjenjem. Nakon što je pripremio sva jela, Vedran se okrenuo pripremi za dolazak gostiju. Ekipu je dočekao uz prigodne aperitive - liker od aronije, liker od oraha, lozovaču i šljivovicu.

"Vidjelo se da je bio malo umoran, ali to je normalno" otkrila je Valentina. Složila se i Anđa po pitanju umora. "Popila sam liker od aronije, bilo je ok" komentirala je Valentina. Zlatko se složio: 'Bila je predivna, lijep uvodić'.

'Baretov Blues' uskoro je stigao na stol. "Izgled je bio prekrasan, profesionalno odrađen, okus fin, osvježavajući, prava priprema za glavno jelo, svaka čast" komentirao je Zlatko o predjelu. "Malo je izgledao izmučeno, ali nije tako strašno" dodao je Krunoslav. "Okus predjela je bio lagan, nisam ništa osjetila, mislim da je tu bila šunka, ali je nisam ni osjetila. Ništa nije prevladalo, bilo je ok" jasna je bila Valentina.

Uskoro je stigla teletina u umaku od šljiva kao glavno jelo. "Izgled je bio odličan" komentirao je glavno jelo Krunoslav. "Meso se topilo u ustima, prefino" dodao je Zlatan. "Bojala sam se da će biti ljuće, ali ne. Knedle mekane, sve je bilo ok" zaključila je komentiranje glavnog jela Valentina.

Za kraj je pred ekipu stigao tiramisu. "Bio je lagan, nije bio presladak, savršen tiramisu" pohvalio je domaćica Zlatan. "Desert - super, slatko, fino, mekano" dodala je Anđa. "Nije bilo previše slatko, blago, osjetilo se da ima ruma, kave... Ništa nije prevladalo", zaključila je Valentina.

Vedran je za kraj ekipi udijelio prigodne poklone, a uslijedilo je potom i iznenađenje - domaćin je ekipi zasvirao dok su oni pjevali. Zamjena je to bila za vožnju kočijom koja je Vedranu kao plan propala zbog kiše. "Bio je pristojan, gostoljubiv, brzo je sve odradio, ugodno, fino, na toplom, super je bilo", zaključio je Zlatan večeru.

