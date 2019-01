Izgubio više od 60 kg! 'Susjedi me nisu prepoznali na ulici'

Luka Smoljo simpatije gledatelja osvojio je tijekom nedavno završene sezone “Života na vagi”. U showu je ovaj samozatajni Zagrepčanin izgubio 64 kilograma zbog čega je postao idol i inspiracija mnogima koji muku muče s viškom kilograma.

Luka priznaje da mu se život nakon showa dosta promijenio, no i dalje živi po pravilima koja je usvojio tijekom svog boravka u kući. – Loše navike zamijenio sam dobrima. Više mi ništa nije teško napraviti. Još se malo privikavam na ovu težinu. Malo sam nespretan i šlampav, ali popravit će se to s vremenom – smije se Luka.

Susjedi ga nisu prepoznali

Na novi izgled privikavaju se i susjedi koji ga zbog nevjerojatne transformacije nakon izlaska iz showa na cesti nisu prepoznali. – Bilo mi je smiješno jer bih ja njih pozdravio, a oni bi me gledali i mislili “što me ovaj pozdravlja, nisam ga nikad vidio”. Kasnije, kad su shvatili tko sam, htjeli su se slikati. Isto je bilo i tijekom Adventa dok sam radio kod mame. Dosta me ljudi prepoznalo, a najviše me veseli što me prepoznaju i djeca jer to znači da gledaju emisiju iz koje mogu puno toga naučiti – govori Smoljo.

U show je ušao sa 151 kilogramom, tijekom svog sudjelovanja izgubio je više od 64 kilograma, a dio je nakon izlaska ipak vratio. – Trenutačno imam oko 90 kilograma i odlično se osjećam na toj kilaži. Neću više mršavjeti, samo ću nabijati masu i definiciju – ističe 27-godišnjak.

Liniju održava dugim šetnjama nakon svakog obroka, a trenira 3-4 puta tjedno. Nedavno se pridružio i projektu LeeZona iza kojeg stoji trenerica Sanja Žuljević koja mu je najveća motivacija u trenucima slabosti.

– Sanja me naučila jednu odličnu vizualizaciju koju primjenjujem; kad mi dođe želja za nečim slatkim ili fast foodom, zamislim sebe debeloga kako to jedem i promislim što sam sve trebao napraviti i koliko znoja proliti da dođem u sadašnje stanje. Dosta dobro djeluje – kaže Smoljo koji je prije ulaska u show otkrio da su gomilanju kilograma doprinijele i česte svađe roditelja koje je slušao i zbog kojih je utjehu pronalazio u nezdravoj hrani.

Iako drastičan gubitak kilograma sa sobom često nosi i problem viseće kože, Luka se s tim ne suočava pa ne razmišlja o nekim radikalnijim estetskim korekcijama. – Ovo malo što je ostalo riješit ću kremama i raznim tretmanima – ističe markantni mladić koji je zbog svoje transformacije postao itekako poželjan nježnijem spolu.

Na meti obožavateljica

Iz dana u dan ima sve više obožavateljica koje se bore za njegovu naklonost, što Luki itekako godi jer je još uvijek slobodan. – Nisam još našao djevojku. Puno mi se djevojaka javilo nakon showa, ali nemam još vremena za to. Trenutačno sam orijentiran na treninge i to da postanem osobni trener. A ljubav će doći sama od sebe. Kad se najmanje nadaš – govori nam Luka kojeg su nakon showa povezivali i s Ninom Martinom Korbar.

No njihov odnos je, kako kaže, isključivo prijateljski. – Nina je odlična cura, jako se trudi i ne odustaje od svojih ciljeva, što je pokazala i u showu. I dalje se družimo i nadam se da će tako i ostati – govori Luka. Svom izgledu trenutačno pridaje puno pažnje, a ako mislite da ga može privući samo djevojka sjajne figure, varate se. Umjesto fizičkom izgledu kod djevojaka, prednost daje drugim karakteristikama.

– Volim zabavne i komunikativne djevojke. Da su iskrene i vole uživati u životu. Izgled nije toliko bitan ako je dobra kao osoba – napominje Luka. U javnosti ga se često predstavljalo i kao najvećeg zavodnika iz showa, no on sebe zavodnikom ne smatra. – Nisam zavodnik. Postigao sam ogroman uspjeh i izgradio se, ali sramežljivost je još tu – veli Smoljo.

Zbog viška kilograma u dječačkim danima često je bio meta vršnjačkog nasilja. – Znali su me zvati raznim imenima i vrijeđati, ali ja bih to sve prihvatio i sa smiješkom se počeo zezati na svoj račun iako se to u meni skupljalo. Onda bih, kad bi došao doma, bio tužan i nezadovoljan. Naravno, onda bih jeo iako nisam bio gladan – prepričava Luka.

Svima onima koji imaju problem s viškom kilograma kao donedavno i on sam Luka poručuje: – Nisu potrebni ni novac ni treneri ni teretane. Potrebna je volja i glava. Ne odustajte od sebe jer, ako vi odustanete, nitko drugi vam neće pomoći. Jedino sami sebi možete pomoći. Zadajte si cilj i krenite polako prema njemu. Puno hodajte jer hodanje je po meni jedna od najbitnijih stavki zbog kojih sam ja došao do ovih rezultata. Samo jako. “Nikad više debeli” – zaključuje.

