'Izgradili smo s gledateljima čvrstu vezu temeljenu na povjerenju i međusobnom respektu'

U bogatoj povijesti Nove TV koja ove godine obilježava svoju 25. obljetnicu, okruglom brojkom i rođendanom se može pohvaliti i Dnevnik Nove TV. Već 16. godinu zaredom najgledanija informativna emisija u Hrvatskoj slavi 20. rođendan. Tim povodom za Večernji list govori Ivana Ivančić, dnevna urednica informativnog programa Nove TV, koja se projektu pridružila u samom začetku 2003. godine. Prvog izdanja Dnevnika još uvijek se s radošću prisjeća.

- Sjećam se uzbuđenja taj dan, bila sam urednik tog prvog Dnevnika. Tada sam već bila dvije godine na Novoj TV i do tada sam uređivala 24sata. 10. listopada smo počeli s novim konceptom, novim studijom, novim voditeljima. Sve je bilo novo i svi smo bili svjesni da stvaramo televizijsku povijest. Sve je moralo biti tip top, bila sam u pozitivnoj tremi, ali nije se u to išlo „grlom u jagode“ – sve je to pomno pripremljeno. Čovjeku ipak ostanu neke sitnice u glavi, meni je ostalo to kako se voditeljski stol brisao tren prije kretanja špice. Sadržaj sam ipak morala pogledati u arhivi u računalu i, iskreno, sama sa sobom sam se slatko nasmijala. Totalno sam zaboravila da je taj Dnevnik trajao samo 34 minute. Danas traje sat i 20 - podijelila je Ivančić. Osim trajanja, u proteklih 20 godina dogodile su se i druge promjene u novinarstvu općenito.

- Sve se ubrzalo. Protočnost informacija, u smislu bombardiranja svih nas sa svih strana vijestima, se ekstremno povećala. S tim se naravno povećala i količina fake newsa pa je narasla i brzina kojom moraš selektirati, provjeriti i prezentirati informacije. Live javljanja su se mogla realizirati samo SNG kolima i višečlanom ekipom. Sada su to mali multipraktik timovi, oprema stane u ruksak - ističe urednica svih informativnih emisija Nove TV. O tajni uspjeha govori:

- Publika želi informaciju odmah i sada, vrlo brzo se zasite i paralelno konzumiraju sadržaje s ekrana televizora, surfaju mobitelom. Za zadržati pažnju gledatelja koji neće odlepršati daljinskim na neki drugi program trebaš uistinu biti pravi maher. Mi smo kroz godine izgradili s našim gledateljima čvrstu vezu temeljenu na povjerenju i međusobnom respektu. Opstati na poziciji lidera toliko dugo uspijevaju i mogu samo oni koji znaju voditi tim, podijeliti zadatke, prepoznati temu, izbaciti aktivizam i ostrašćenost, ne dopustiti pokušaje reketa i pritisaka svih vrsta. Smisliti, organizirati, upakirati, emitirati. Publika nije glupa, imaju slobodu izbora i usporedbe. Mi i publika volimo se javno i strastveno već 20 godina - objašnjava Ivana Ivančić, koja se dotaknula i međuljudskih odnosa na radnom mjestu.

Foto: Nova TV

- Redakcije nisu apoteka. Svatko od nas ima svoju kemiju i svoju ambiciju, ali i svoju obavezu i ulogu na ovom našem zajedničkom putu. Ovaj posao nosi veliki stres, rokovi su uvijek kratki. Ima i onog što ja zovem ''zvijezditis'' – kao sada si TV zvijezda što neki nikako ne uspiju savladati pa se utope u vlastitoj osrednjosti i onda druge krive za to, a urednik je uvijek dobra meta. Sve je to život, ali gdje ima volje ima i načina da jedni drugima budemo profesionalni korektiv. Najbolji je znak da sve ide u dobrom smjeru kad se dramama koje smo zajedno proživjeli vrlo brzo zajedno smijemo. U više od 20 godina jako puno ljudi je prošlo kroz naš sustav. S nekima je komunikacija prestala sa završetkom poslovne suradnje, ali puno je više onih s kojima se i namjerno i slučajno sretnem i uvijek je to feel good - kaže nekadašnja urednica-mentorica na portalu DNEVNIK.hr. Kad je riječ o inovacijama u sadržaju Dnevnika, Ivančić naglašava:

- Meni je od vizualnih noviteta uvijek bitnija kvaliteta sadržaja. Tu kvalitetu donose ljudi. Sadržaj i ljudi koji ga kreiraju donose dodanu vrijednost i čine razliku. Može ti boja trakice za potpis biti top, ali ako ti je naslov glup, svi će zapamtiti naslov - poručila je urednica brojnih specijalnih projekata Nove TV. U današnje vrijeme sve je teže zanemariti temu društvenih mreža i novih formata koji konkuriraju televiziji.

- Pa već se odupiremo, konvergencija i sinergija medijskih platformi je itekako prisutna. Trenutno je u medijima najučinkovitiji onaj sustav koji ima dobru mjeru i kontrolirani pristup sudaru generacija - mi stariji koji, bez obzira na to što sad i surfamo, tvitamo, instagramiramo, tiktokamo, i dalje čitamo tiskana izdanja, gutamo knjige i analize. I kada i pitamo AI nešto, znamo selektirati to što nam ekspresno izbaci na ekran. Novi formati su tu i mi ih sve koristimo i kreiramo svoj TV sadržaj. Zato što – znamo. Znanje i učenje su ključ - tvrdi iskusna novinarka i otkriva čime se najviše ponosi u vezi rada na projektu Dnevnika Nove TV.

- Najveći i izazov i zadovoljština je ostati normalan i ustrajan u onome tko si i kamo ideš. Sačuvati svoj identitet i integritet - zaključila je Ivana Ivančić. Budući da za jubilarni rođendan Dnevnika nije u šihti, proslavit će ga zdravicom šampanjca s kolegama, među kojima je još jedna dnevna urednica informativnog programa Nove TV, Željka Gulan. Dugogodišnja reporterka te radijska i televizijska urednica na današnju poziciju stigla je 2021. godine.

Foto: Nova TV

- Odlazak na televiziju bio je nekako prirodni razvoj mog karijernog puta. Iako sam na radiju vodila intervjue, nije me zanimalo biti ispred kamere, nego iza – vidjela sam se kao svojevrsni mastermind pojedine emisije, projekata. Ponudu sam dobila od RTL-a, krenula sam doslovno ispočetka, bilo je tu i straha i adrenalina, ali mislim da sam položila ispit televizijskog urednika. U prilog tomu govori i činjenica da je ubrzo stigao i poziv s Nove TV – uređivanje najgledanije informativne emisije. Bilo je to veliko priznanje moga rada, ponos i sreća - opisuje dosadašnju karijeru Gulan, a najveći uspjeh postigla je kao urednica izbornih specijala.

- Mogu samo zahvaliti Novoj TV što mi je ukazala povjerenje da uređujem cijelu superizbornu godinu. Izbori su kruna svega i činjenica da sam nakon toliko godina političkog novinarstva imala prilike uređivati baš sve izborne cikluse me čini itekako ponosnom. Pogotovo jer su bili najgledaniji i jer su gledatelji prepoznali naš rad i trud. Iza tog projekta stoji velika ekipa, uigrana i ti visoki standardi o kojima govorite odavno su postavljeni na Novoj TV. Primjerice Sabina Tandara Knezović već je imala brojne izborne utakmice u nogama i doista kad radiš s takvim profesionalcima, u mom slučaju i dugogodišnjom prijateljicom, ništa ne može poći po zlu - hvali kolegicu Željka Gulan. Prvo kao urednik-reporter, a danas dnevni urednik informativnog programa, ulogu u uspjehu Dnevnika Nove TV ima i Marko Biočina, koji je dao svoja predviđanja o budućnosti emisije.

Foto: Nova TV

- U današnje vrijeme gdje se tehnološke promjene događaju na dnevnoj bazi, vrlo je teško predvidjeti što će se u periodu od 20 godina promijeniti. Nešto lakše je možda pokušati definirati što bi moglo ostati isto. U svojoj suštini Dnevnik je paket kuriranog news sadržaja koji funkcionira kao sažetak najvažnijih događaja tog dana. Usprkos svim promjenama u načinu na koji se konzumira news sadržaj, vjerujem kako će potreba za takvim proizvodom postojati i u budućnosti. Smatram da će Dnevnik Nove TV u budućnosti ispunjavati tri ključne funkcije. Prva je, već spomenuta, funkcija pametnog ''digesta'' koja će konzumentima omogućiti da u kakofoniji dostupnog news sadržaja, u predvidljivom i standardiziranom formatu dobiju ključne informacije. Druga je funkcija provjerenog izvora. S obzirom na to da već sada vidimo kako će kombinacija primjene AI-ja i decentraliziranih kanala za distribuciju sadržaja, kao što su društvene mreže, dovesti do ozbiljnog porasta lažnog (fabriciranog) sadržaja, Dnevnik bi trebao imati ulogu verifikacijskog alata – garanta autentičnosti objavljenog sadržaja. Treća uloga Dnevnika, koju bilo kakve tehničko-tehnološke promjene neće umanjiti, jest uloga javnog pravobranitelja – zaštitnika prava i interesa svojih gledatelja. Vjerujem kako će Dnevnik Nove TV te tri funkcije ispunjavati i za 20 godina, kao što to čini i danas - rekao nam je za kraj Biočina.