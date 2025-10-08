Tarik Filipović suprugu odveo na bajkovito putovanje i emotivnim stihovima obilježio važan dan

Poznati glumac i voditelj Tarik Filipović još je jednom dokazao da je pravi romantičar i da njegova ljubav prema supruzi Lejli Filipović s godinama postaje samo jača. Povodom njezinog 49. rođendana, Tarik je svoju ljepšu polovicu odveo na nezaboravno putovanje u Beč, a dirljivu rođendansku čestitku podijelio je sa svojim pratiteljima na Instagramu, izazvavši lavinu oduševljenih reakcija. Fotografija nasmijane Lejle u elegantnom restoranu s pogledom na bečku katedralu i emotivni stihovi velikog pjesnika Rainera Marije Rilkea nikoga nisu ostavili ravnodušnim.

Započeo je jednostavno i nježno: "Lejla, 49", a zatim je uslijedila Rilkeova "Ljubavna pjesma": "Al’ ipak, sve što dodirne nas dvoje ko gudalo nas neko spaja, koje iz dviju struna jedan mami glas. Na kom instrumentu? Ko nas satka? I koji ovo svirač drži nas? O, pjesmo slatka…".

Lejla i Tarik svoju ljubav na početku nisu željeli potvrditi, no ubrzo se otkrilo da su zajedno. Svi se sjećamo 2007. godine kada se na dodjeli Večernjakovog Ekrana doznalo za njihovu romansu. Tarik je kasnio pa su organizatori zamolili nju da preuzme statuu. - Lejla i ja nismo se dogovorili da ona preuzme nagradu u slučaju da je dobijem. To su nam smjestili organizatori. Ni Lejla nije znala da će je pozvati na pozornicu. Vjerujte, nije to naš stil - komentirao je tada glumac.

- Mi smo se pronašli, mislim da nam je bilo suđeno. Ja sam osam godina bio ljeti u Dubrovniku, na ista mjesta smo izlazili, a ne bismo se sreli. Kad se to dogodilo, samo smo se smješkali jedno drugom – otkrio je jednom prilikom omiljeni domaći glumac i voditelj. Dva mjeseca nakon vjenčanja u veljači 2008. rodio im se i sin Arman, a u srpnju 2008. organizirali su i veliko svadbeno slavlje na imanju Marincel u Zagrebu. Lejla i Tarik svoju ljubav na početku nisu željeli potvrditi, no ubrzo se otkrilo da su zajedno.

Njihove objave na društvenim mrežama odišu ljubavlju i obiteljskom idilom, no popularni glumac i voditelj nedavno je u iskrenom razgovoru za podcast Oslobođenje priznao da put do te idile nije uvijek bio posut ružama. Otkrio je kako su, kao i svaki drugi par, na samom početku imali svoje izazove te da on osobno "nije bio svetac". Filipović je bez zadrške progovorio o periodu tranzicije iz dugogodišnjeg momačkog života u ulogu supruga i oca, priznavši da mu je trebalo vremena da se prilagodi novoj životnoj stvarnosti koja je uslijedila nakon što su on i Lejla postali roditelji.

Halid Bešlić napravio je nešto što će oduševiti cijelu hrvatsku javnost: 'Pa ja sam ih sve oženio'

Upravo je ta iskrenost i predanost ključ njihova uspjeha. Oboje ističu kako brak nije floskula, već svakodnevni rad i svjestan odabir. "Ljubav se mijenja, strast se mijenja, ali kao cvijeće, to treba znati uzgajati, znati zalijevati, znati kad treba malo više vode, kad treba manje, kad treba popustiti, kad ne treba dirati cvijet, kad ga treba zaštititi", slikovito je opisao Tarik njihovu bračnu filozofiju.

Svoj sretan brak sveo je na četiri čarobne riječi: ljubav, poštovanje, razumijevanje i kompromis. Identičan pogled na zajednički život dijeli i Lejla, koja je u jednom ranijem intervjuu za InMagazin potvrdila kako je uz ljubav najvažnije upravo poštovanje, razumijevanje i spremnost na kompromis, pokazujući da je njihova usklađenost rezultat zajedničkih vrijednosti i neprestanog ulaganja u odnos.