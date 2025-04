'Izbacite iz glave sve što mislite o Danskoj i Kopenhagenu, pogotovo ono da je hladno i sterilno'

"Hrvat koji je samo nekoliko sati prije pada letio helikopterom u New Yorku", sadržaj je naslova koji su se prije nekoliko tjedana vrtjeli po portalima, a osoba koja je glavni akter te priče jest mladi ljubitelj putovanja Nikola Brzak (26). Ovaj mladić našao se u New Yorku uoči tragedije koja je obišla cijeli svijet u kojoj je u padu turističkog helikoptera poginula cijela obitelj. Nikola je mladi content creator koji na društvenim mrežama ima više od 15 tisuća pratitelja, a objavljuje sadržaj vezan uz putovanja. Na istu temu vodi i putopisni blog, a mi smo ga u jednom kratkom predahu od putovanja uspjeli uhvatiti i dogovoriti razgovor o putovanju koje mu je posebno ostalo u sjećanju. Iako mu je putovanje u New York bila dugogodišnja želja, odlučio nam je pričati o Kopenhagenu. Razlog tomu je, kaže, to što misli da mnogi ovaj prelijepi grad shvaćaju kao hladan i nezanimljiv, a upravo je posve suprotno.

Nikola inače prakticira kraća putovanja, a na destinacije dolazi i po nekoliko puta. Tako je bilo i s Kopenhagenom u koji je prvi put putovao u proljeće 2022. godine, a ukupno je u ovom gradu bio četiri puta. Grad ga je u potpunosti osvojio na prvu. - Svake godine posjetim ga barem jednom jer mi se baš izuzetno dopao. Imam i sreću jer mi prijateljica živi tamo pa imam besplatan smještaj, a Zagreb ima super povezanost. Ono što me najviše dojmilo je kultura vožnje bicikala, a ja obožavam voziti bicikl, to mi je najdraže prijevozno sredstvo i baš prava terapija. Dakle, u Kopenhagenu nećete zapeti u prometnoj gužvi jer ima previše automobila, već bicikala. Rush hour kad ljudi idu na posao i vraćaju se s posla izgleda tako da su to stotine bicikala na semaforima. Osim toga, grad je izuzetno čist i uredan. Ima jako puno parkova u kojima ćete vrlo često sresti divlje guske - ističe Nikola svoju opijenost ovim gradom.

Tijekom njegovog prvog posjeta imao je priliku doživjeti "ljetnu verziju" Skandinavije kada je već u svibnju bilo 25 stupnjeva, a svi su bili u laganoj garderobi. - Kako je grad smješten na obali i ima nekoliko kanala, svi su se sunčali. Parkovi su bili prepuni, ono baš kao usred ljeta - ističe Brzak te dodaje i da do sada nije doživio i onu hladnu i kišovitu verziju koja je svima u glavama na spomen Skandinavije.

- Teško mi je odlučiti koje je baš najljepše doba na sjeveru Europe jer u proljeće sve cvate i priroda se budi. U jesen je pak sve presvučeno u žuto-narančasto ruho s crvenim nijansama. Dok na zimu, pogotovo pred Božić, sve dobiva jednu čaroliju. Kada govorimo o godišnjim dobima, posebno bih izdvojio Tivoli. Zabavni park u srcu Kopenhagena koji prati svako godišnje doba te ga tematski uređuju. Primjerice, u proljeće sve bude šareno i u cvijeću, za Halloween sve je puno bundeva i strašila, a zimi u predblagdansko doba zavlada prava zimska čarolija. U Tivoliju imate adrenalinskih vožnji i pregršt zabavnih atrakcija. Park možete posjetiti i bez da idete na vožnje jer imaju dva tipa ulaznica. Jednu samo za posjet parku, a druga koja uključuje i vožnje. Moje najdraže su The Monsoon, The Demon, The Milky Way Express, The Mine, Aquila, Fatamorgana, The Star Flyer i Tik Tak - ističe putoholičar koji se prvi put u Kopenhagen uputio zbog fotogeničnosti Nyhavna.

- Nyhavn je jedno od najpoznatijih i najfotogeničnijih mjesta u Kopenhagenu, prepoznatljivo po šarenim kućama duž kanala, brodovima na vodi i živahnoj atmosferi. Ova povijesna luka datira u 17. stoljeće, kada ju je dao izgraditi kralj Christian V. kako bi povezala unutrašnjost grada s morem, a danas je popularno turističko odredište idealno za šetnju uz vodu ili opuštanje na nekoj od terasa s pogledom na stare drvene brodove. Posebno je čaroban u proljeće i ljeto kada se ljudi okupljaju na obali, uživajući u pogledu i atmosferi. Nyhavn je također polazna točka za brojne turističke brodske ture koje pružaju jedinstven pogled na Kopenhagen s vode. Bez obzira na doba godine, ovo mjesto odiše posebnom energijom i nezaobilazna je stanica za svakog posjetitelja danskog glavnog grada - kaže Nikola koji postaje pravi čarobnjak kada treba pronaći najjeftiniju opciju za putovanje. Naime, Nikola često putuje niskobudžetnim aviokompanijama, a za Kopenhagen je išao ili iz Zagreba ili iz Beča.

- Nažalost Zagreb nema direktan low cost let. Tako da, ako tako želite putovati, morat ćete ići preko Malmöa. Što i nije tako strašno jer je do Kopenhagena vrlo lako doći. Ova dva grada dijeli Øresundski most. Putovanje vlakom između Malmöa i Kopenhagena traje samo oko 35 minuta. Super stvar je što ima i direktan autobus od aerodroma u Malmöu do glavne željezničke stanice u Kopenhagenu. Linija iz Zagreba ne prometuje kroz cijelu godinu pa, primjerice, ako želite otići za advent, najbolja opcija je preko Beča - ističe snalažljivi ljubitelj putovanja.

Osim Tivolija i Nyhavna, Kopenhagen se isplati posjetiti i zbog palače Amalienborg u kojoj je danska kraljevska obitelj te se ističe i smjenom straže koja je u podne. U blizini se nalazi i Mramorna crkva, a ako to nije dovoljno kraljevske obitelji, tu je i dvorac Rosenborg koji čuva dansku kraljevsku zbirku, uključujući krunske dragulje. Dvorac je okružen prekrasnim King's Gardenom, najstarijim kraljevskim vrtom u Danskoj. Osim Kraljevog vrta, Nikola preporučuje posjet i Botaničkom vrtu u kojem se ističu Tropska kuća i Kupa leptira. Osim ovih dijelova grada vezanih uz prirodu, tu je i Frederiksberg za kojeg Brzak smatra da je jedan od najljepših dijelova Kopenhagena. Poznat je po svojim prostranim parkovima, luksuznim vilama i mirnijoj atmosferi u odnosu na užurbani centar grada.

- Ovo je savršeno mjesto za opuštanje, a posebno bih izdvojio: Frederiksberg Have - predivan kraljevski vrt s jezercima, mostićima i vidikovcima, idealan za šetnje i Frederiksberg Slot - palača iz 18. stoljeća s pogledom na park - kaže putoholičar te dodaje da je od muzeja posjetio: Gliptoteku, Nacionalni muzej Danske i Muzej dizajna u Danskoj.

No, od svih znamenitosti, Nikola na posebno mjesto stavlja Crkva našeg Spasitelja (Our Saviour Church/Vor Frelsers Kirke). - Radi se o crkvi smještenoj u četvrti Christianshavn, a najpoznatija je po svom spiralnom tornju s vanjskim stubištem, s kojeg se pruža jedan od najljepših pogleda na Kopenhagen. Posebnost ovog tornja je što se posljednjih 150 stepenica nalazi s vanjske strane - što znači da posjetitelji doslovno hodaju oko tornja, bez zaštite zidova, dok se penju prema samom vrhu - opisuje te dodaje da bi svima preporučio dolazak u ovaj grad.

- Moj savjet bi bio da izbacite iz glave sve što mislite o Danskoj i Kopenhagenu, pogotovo ono da je hladno i sterilno. Obucite se slojevito jer vrijeme zna biti varljivo. Poštujte bicikliste jer oni imaju najveću prednost. Obavezno vozite bicikle i tako se krećite gradom, ali imajte na umu da postoje pravila. Primjerice, kada se želite zaustaviti, a niste na semaforu, morate dići ruku i dati znak stop. Isto tako rukom morate najaviti skretanje. Imajte na umu da biciklisti svuda imaju stazu koju samo oni koriste i nekada imaju semafore kojih se morate pridržavati jer inače možete dobiti kaznu ako prođete preko crvenog jer nema nikog - savjetuje Nikola te dodaje da je lokalno stanovništvo na njega ostavilo pozitivan dojam.

- Gledaju svoja posla i to je baš onako osvježavajuće, imate osjećaj kao da ste sami bez obzira na to što je oko vas sto ljudi. Ako pitate za pomoć, rado će vam pomoći. Prema gostima su vrlo ljubazni, pogotovo u ugostiteljstvu. Nisam imao nikakvih neugodnih situacija - zaključuje Brzak koji će nam se sigurno javiti s još puno puno različitih i zanimljivih destinacija.

