Izabel Kovačić oglasila se nakon objave o trudnoći, pratitelji zbunjeni: 'A gdje ti je muž?'

Prije nekoliko dana otkriveno je kako uskoro u obitelj našeg reprezentativca Matea Kovačića i njegove supruge Izabel stiže prinova. Vijest je to koja je razveselila brojne obožavatelje ovog para koji su s nestrpljenjem iščekivali i reakcije na objavljenu vijest. Iako se na nju nisu direktno osvrnuli mnoge je oduševio video koji je Izabel podijelila nakon vijesti o trudnoći na svom Instagram profilu i njime pokazala koliko uživa u društvu djece.

Riječ je naime o kampanji za dječji brend Lunilou koji je Izabel pokrenula sa sestrom Ivanom, a u ulozi manekena našli su se preslatki mališani koji su osim Izabel oduševili i njezine pratitelje. Video je u nepuna 24 sata pregledan više od 18.500 puta, a isti je na svom profilu podijelio i Mateo.

Foto: Instagram

Nedugo nakon toga Izabel je objavila i simpatičan skeč u kojem se priprema za bojanje zidova.- Gdje ti je muž?- pitali su je obožavatelji koji su mladu poduzetnicu i ovog puta zasuli komplimentima na račun izgleda. "Predivna si", "Najljepša", "Vrati nam se u Madrid", samo su neki od komentara ispod objave.

Foto: Instagram

Podsjetimo, ranije ovog tjedna otkriveno je kako bi prinova u dom Kovačićevih trebala stići ovo ljeto. Bit će to prvo dijete nogometaša i mlade poduzetnice koja stoji iza brenda Lunilou. Sredinom lipnja ove godine par će proslaviti tri godine otkako su u crkvi sv. Antuna Padovanskog u Sesvetskim Selima izrekli sudbonosno ''da''. Svoju su vezu započeli prije točno deset godina, a upoznali su se u istoj crkvi u kojoj su se zakleli na vječnu ljubav. Proslavljeni nogometaš londonskog Chelseaja u toj je Crkvi bio ministrant, a Izabel je pjevala u župnom zboru Lilium. Često su se viđali na nedjeljnim misama i malo-pomalo, zaljubili jedno u drugo. Izabela se svojim lijepim glasom, ali i stasom, isticala među ostalim djevojkama, a najviše je voljela pjevati psalme i duhovne šansone, što se Matea izrazito dojmilo. Jednostavno mu je bila drukčija. Uspješni par fanovi su proglasili savršenim upravo zbog toga što su Mateo i Izabel nerazdvojni.

Usklađuju modne kombinacije, a ne stide se ni svijetu pokazati koliko se vole pa na društvenim mrežama često dijele zajedničke fotografije s emotivnim porukama u kojima si izjavljuju ljubav. Međutim, i njihova je veza morala proći kroz neke izazove. Kad je Mateo prije gotovo šest i pol godina potpisao za Inter te se preselio u Milano, Izabel i on bili su prisiljeni održavati vezu na daljinu, što im nije bilo lako. Svaki slobodan trenutak provodili su zajedno, a kad god su to njegove klupske obaveze dopuštale, putovali su jedno drugome.

“Kad sam odlazio iz Zagreba, bilo mi je jako teško jer sam se vezao za Izabel i prijatelje. Nedostajala mi je i moja župa gdje sam proveo šest prekrasnih godina. No pomirio sam se s tim jer je sve to dio nogometa”, rekao je Mateo još prije nekoliko godina. No tada 21-godišnji Mateo u zimu 2016. zaprosio je mladu studenticu ekonomije, a godinu dana poslije stali su pred oltar. Kovačićeva je supruga poželjela da im na crkvenom obredu pjevaju njezini kolege iz zbora. Vjenčanje se nastavilo u zagrebačkom hotelu Westin, a na slavlje su im došli brojni poznati. Izabel vjerno prati supruga na svim utakmicama kluba i reprezentacije, a osim na njegove uspjehe, fokusirala se i na svoje pa joj tako Mateo pruža podršku u pokretanju vlastitog brenda za novorođenčad koji se temelji na ekološkim prihvatljivim materijalima. Naime, sa sestrom Ivanom prije pet godina osmislila je brend Lunilou, liniju odjeće i obuće namijenjenu najmlađima. Ideja se rodila u Izabelinoj obitelji.

Foto: Instagram

Naime, njezina nećakinja Lucia ima vrlo osjetljivu kožu pa je trebalo pronaći odjeću koja će joj biti prihvatljiva. U Madridu je počela proizvoditi opremu za novorođenčad od ekoloških materijala, a Mateo je za potrebe predstavljanja dječje kolekcije pozirao kao model držeći na ramenima nećakinju svoje supruge. Ovih dana Izabel sa suprugom provodi nešto više vremena, a tijekom izolacije pronašla je i jednu novu strast. Iako par živi u Londonu, nakon razornog zagrebačkog potresa krajem ožujka nisu dvojili te su se odlučili vratiti kući svojim obiteljima i prijateljima kojima je trebala pomoć. “Trenutačno smo u Zagrebu i moram priznati da smo puno mirniji i sigurniji ovdje. Jako volimo London, ali doma je doma. Za potres smo doznali dok smo bili u Londonu i upravo tada odlučili smo da se moramo vratiti u Zagreb gdje su naši prijatelji i obitelj kojima je trebala pomoć”, rekla je Izabel tom prilikom. Izolaciju u Zagrebu tako je iskoristila za rijetke trenutke u obrađivanju vlastitog vrta te je rekla da je to regeneracija duše i tijela. Prošlog su tjedna skromnom proslavom obilježili i Mateov 26. rođendan, kada je sve iznenadio potpuno prirodan izgled njegove supruge, koju nismo navikli vidjeti nesređenu. Javnosti su poznati kao miran par koji ne privlači pozornost skandalima, a prema njihovim objavama na društvenim mrežama može se vidjeti da drže do obiteljskih vrijednosti te da slobodno vrijeme najviše vole provoditi u krugu bliskih prijatelja i obitelji.