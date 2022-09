Sven je u 'Potjeri' postavio novi rekord, ovako nešto nikome prije nije pošlo za rukom

Ivan, Zlatko, Luka i Sven bili su natjecatelji večerašnje Potjere, a lovac koji je sjedio preko puta njih bio je Krešimir Sučević Međeral. Sven je u svojoj minuti osvojio 31.500 kuna i odlučio je boriti se za višu ponudu od 115.000 kuna i uspješno je osvojio iznos koji je odabrao. Luka je osvojio 21 tisuću kuna odgovarajući na pitanja postavljena u njegovoj minuti, a na ploči je prihvatio veću ponudu koju mu je ponudio Krešo i koja je iznosila 80 tisuća kuna, ali nažalost lovac je bio bolji na ploči i Luka je ispao iz igre.

Zlatko je osvojio 10.500 kuna i prihvatio je višu ponudu od 50 tisuća kuna, ali ni njemu nije pošlo za rukom da na ploči bude bolji od Kreše i napustio je Potjeru. Ivan je ponovio u svojoj minuti isti rezultat kao i Luka pa mu je Krešo ponudio i isti iznos za višu i nižu ponudu, a Ivan je rekao kako ne želi završiti isto kao njegov suigrač Luka pa je uzeo srednju ponudu od 21 tisuću kuna. Na kraju je ipak imao istu sudbinu kao Luka i Zlatko, te je u završnoj potjeri Sven ostao sam. - Osjećam se kao vojnik Ryan - rekao je Sven prije završne.

Bila je to završna kakvu u Potjeri još nismo vidjeli - Sven je odgovorio sam točno na 22 pitanja od postavljena mu 24 pitanja i to još nikome prije njega nije uspjelo u Potjeri, a kad je završio cijeli studio ga je nagradio pljeskom. Voditelj Joško Lokas rekao je kako nijedna grupa nije uspjela postići rezultat koji je ostvario Sven i time je postavio rekord. Sven je krivo odgovorio na ova dva pitanja; koju je po redu meč loptu Goran Ivanišević iskoristio za pobjedu na Wimbledonu 2001. godine. Sven je odgovorio drugu, a točan odgovor je bio - četvrtu. Koji je zagrebački vrt je od 1971. godine zakonom zaštićen kao spomenik parkovne arhitekture. Sven je odgovorio Maksimir a točan odgovor je bio Botanički vrt. Krešo mu je odmah čestitao i rekao kako se ovakvi rezultati ne vide ni na probi. Krešo je imao dvije minute vremena da stigne Svena, ali nije mu to uspjelo. - Ovo je bilo jako napeto jer vidim da je Krešo bio jako motiviran, bilo je puno adrenalina i to je to. - rekao je Sven. Krešo je čestitao Svenu i poručio mu je: Ovaj rezultat vrijedan je nekoga tko bi mogao jednog dana sjediti na ovom stolcu.

