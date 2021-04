Iza princa Philipa ostalo je nasljedstvo vrijedno 87 milijuna kuna, evo tko će ga naslijediti

Iza pokojnog princa Philipa ostalo je bogato nasljedstvo, a kako pišu britanski mediji, radi se o 10 milijuna funti (87.7 milijuna kuna).

Philipovo bogatstvo akumuliralo se tijekom karijere u mornarici, kao i radeći u obitelji, ali uglavnom je bogatstvo činilo imovina i vrijedni predmeti. Imao je i portfelje dionica i imovine, zajedno s vrijednom zbirkom umjetnina i rijetkih knjiga. Neki od tih predmeta ostat će kod kraljice, a za neke se zna tko će ih naslijediti.

Primjerice, njegovi voljeni poniji i tamnozelena kočija prenijet će se na njegovu 17-godišnju unuku, Lady Louise.

Lady Louise dijelila je djedovu ljubav prema vožnji sportskih kočija, a vojvoda je viđen kako je ponosno gleda kako sudjeluje u natjecanju u vožnji kočija na Royal Windsor Horse Showu 2019. godine, na kojem je zauzela treće mjesto.

Lady Louise kći je princa Edwarda i Sophie Wessex, a konji nisu jedino što će naslijediti.

Princ Edward, najmlađi kraljičin i Philipov sin, naslijedit će i titulu vojvode od Edinburgha nakon što kraljica umre. Prema planovima koji su prvi put najavljeni 1999. godine, Edward će naslijediti svog oca u vojvodstvu, s blagoslovom princa Philipa i kraljice.

Kad su se princ Edward i Sophie Rhys-Jones vjenčali 1999. godine, dobili su titule grof i grofica od Wessexa, ali Buckinghamska palača također je najavila da će Edward jednog dana naslijediti svog oca kao vojvoda od Edinburgha. Edward je već krenuo očevim stopama preuzimajući mnoga njegova pokroviteljstva pa je tako povjerenik pretižne nagrade vojvode od Edinburgha, te pokrovitelj Međunarodnog festivala u Edinburghu.

Međutim, uglavnom će sve na imanju princa Philipa pripasti kraljici, što znači da se porez na nasljedstvo neće plaćati prema zakonu koji dopušta neoporezivo nasljeđivanje supružnika.

