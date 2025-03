Ivona Kovačević: 'Radio je intimni suputnik s kojim se budite i odlazite na spavanje'

Prije osam godina radijski je eter postao bogatiji za jedinstvenu emisiju elektroničke glazbe "MOJO Sound System" čija je autorica Ivona Kovačević, direktorica radija Yammat FM. Ova rado slušana emisija emitira se petkom od 15.05 do 17 sati, a Ivoni koja je svojim radom i vizijom pridonijela razvoju radijske scene u Hrvatskoj je, između ostaloga, "priskrbila" i nominaciju za Večernjakovu ružu u kategoriji Radijska osoba godine. Osim o nominaciji za Ružu s Ivonom Kovačević razgovarali smo o njezinim počecima na radiju, balansiranju između direktorskog i uredničkog posla, budućnosti radija...

Završili ste Akademiju likovnih umjetnosti u Ljubljani, petnaest godina radili ste u glazbenom izdavaštvu, organizirali koncerte, bavili se marketingom.., a ona je jedan poziv promijenio sve i vratili ste se svojoj prvoj ljubavi – radiju?

Zapravo sam Akademiju likovnih umjetnosti upisala dosta kasno, u kasnim tridesetima – već sam uvelike bila u poslu. Slikanje mi je pomoglo da procesuiram maminu bolest i na kraju i njezinu smrt. U jednom sam trenutku odlučila poslati im radove na temelju čega su me primili direktno na treću godinu. Uvjeravala sam se kako ću pronaći dovoljno vremena da i završim Akademiju, no na kraju se dijagnoza moje prijateljice da sam rođena za posao pokazala istinitom. Na Radiju 101 počela sam raditi vrlo rano, sa 17 godina. Koju godinu nakon, paralelno sam radila i u izdavaštvu – za tadašnji BMG, odnosno, SonyBMG. Privatno sam se angažirala kao menadžer i buker etabliranim i novonastalim "urbanim" bendovima i izvođačima, i još sam uz to organizirala velike koncerte stranih izvođača. Bilo je to vrlo intenzivno razdoblje u kojemu mi je radni dan trajao od 12 do 15 sati, a klasičnog vikenda nije ni bilo. Nakon što se moj sin rodio, dala sam otkaz i preko noći napustila sve što sam do tada živjela. Bio je to drastičan rez, ali zasitila sam se svega. Imala sam osjećaj da mi se u tom svijetu više ništa novo i uzbudljivo ne može dogoditi. Sve se pretvorilo u rutinu, a grozila sam se i same pomisli da ostatak života provedem u dosadi i ugodi dobro poznatog. I tako do mirovine. Alen Balen, koji je s ekipom prije deset godina pokretao Yammat, nazvao me u najboljem mogućem trenutku. Zahvalna sam mu na povjerenju i prilici koje mi je pružio. Na radio sam se vratila starija i s ponešto iskustva koje se pri pokretanju Yammata pokazalo korisnim.

Yammat FM se od svojih početaka prije deset godina ističe emitiranjem vrhunske glazbe svih stilova i kvalitetnim govornim sadržajem. Kako održavate tu raznolikost i kvalitetu programa?

Održavamo ih kvalitetnim odabirom tema i gostiju pri čemu su ključni radijski novinari na čelu sa Silvijom Šeparović koju izuzetno cijenim. S druge strane tu su voditelji glazbenih emisija, ali i kreatori jutarnjeg, popodnevnog i večernjeg programa, koji potpisuju oni sami. Za kvalitetan program potrebni su kvalitetni ljudi, kao i u bilo kojem drugom poslu. Ljudi su početak i kraj svega što nas okružuje.

Kao direktorica Yammat FM-a, kako balansirate između upravljačkih obaveza i kreativnog rada na radiju?

Za sada dovoljno uspješno, ali možda ne i s jednakom radošću. Moram priznati da mi je puno draži kreativni dio, a puno manje uživam u birokraciji i papirologiji, no što je tu je, morate se žrtvovati za svoj tim.

Vaša autorska emisija elektroničke glazbe "MOJO Sound System" emitira se petkom od 15.05 sati. Što vas inspirira pri odabiru glazbe i sadržaja za ovu emisiju?

Uzbuđuje me otkrivanje i plasiranje novih imena, a to je dobrim dijelom bio i sastavni dio mog izdavačkog i menadžerskog posla.

"MOJO Sound System" osvojio je nagradu Ambasador za radijsku emisiju godine 2021. Kako ste doživjeli to priznanje? Što je ključ uspjeha vaše emisije?

Najveće je priznanje to što emisija nakon punih osam godina nema pad slušanosti, dapače. Pokretanjem MOJO-a probudila se do tada uspavana elektronička scena. Kakva je trenutna scena, o tome možemo diskutirati, no kakva god bila, živnula je, i taj pomak je velik za uspavani grad kakvim je Zagreb postao. Što se nagrada tiče, one su ponajprije pokazatelj popularnosti, ne nužno i kvalitete.

Koju glazbu slušate izvan posla?

Stilski i žanrovski raznoliku. Dio toga slušatelji mogu čuti na Yammatu nedjeljom navečer u "Nedjeljnom soundtracku" od 20 do 22 sata, a poslije i na Mixcloudu. Žao mi je što nemam više vremena za "kopanje", jer se jako puno glazbe objavljuje, no sam proces traženja nečeg zanimljivog što nije nužno mainstream iziskuje dosta vremena.

Kako vidite budućnost radija u digitalnom dobu?

Ne bojim se za radio. Prognoziraju mu propast već dugi niz godina, no radio i dalje pronalazi svoj put, iako konkurencija nikad nije bila veća. Radio je intimni suputnik s kojim se budite i odlazite na spavanje. Nemali broj puta čujemo od slušatelja da radijske ljude doživljavaju kao članove obitelji.

25.02.2025., Zagreb - Ivona Kovacevic s Yammata. Photo: Slavko Midzor/PIXSELL Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

U kategoriji Radijska osoba godine nominirani ste za Večernjakovu ružu za 2024. Što vam znači nominacija?

Najviše mi znači u kontekstu PR-a za sam radio, a i činjenica da se među nominacijama našla jedna specijalizirana emisija, za koju se vjeruje da nije za šire mase, svakako je dobra vijest.

S kim ćete doći na dodjelu Ruža?

S mojom Matejom, voditeljicom prodaje i marketinga, koja se najviše raduje i veseli ovoj nominaciji. A možda povedem i sina. Vidjet ćemo hoće li se dati nagovoriti.

VIDEO Thompson izazvao lavinu oduševljenja novom objavom: Mi iščekujemo ulaznice