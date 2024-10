Ivica ponovno može nositi vjenčani prsten: 'Moram ga pohvaliti da sad može i cipele sam obuti!'

Od 10 do 22 sata kandidati su trebali voziti bicikle, no timovi su se dogovorili da će skratiti to vrijeme da se ne bi preforsirali. Nagrada je bila ili kilogram i pol prednosti na vagi ili mogućnost da i ovaj ciklus nitko ne napusti show, što su se dogovorili plavci da će napraviti jer su oni prešli više kilometara. No i crveni su dobili nagradu - kilogram i pol prednosti na vaganju, što su osvojili na kvizu.

Ako plavci pobijede, dogovorili su se da će odabrati da nitko ne napusti show, a crveni su odlučili poslije razmišljati o tome - u početku im je bilo najvažnije da se Alina odmah ne preforsira, nego da izdrži do navečer. „Zabrinuta sam malo za nju jer se odmah uhvatila bicikliranja i ona bi 1000 na sat. Ne bi ni stala da se nju pita“, komentirala je Nikolina.

No ubrzo su dobili predah jer je ponovno došla Marijana kako bi ih obavijestila da će imati kviz o prehrani, a nagrada za pobjednički tim bila je kilogram i pol prednosti na vaganju. Bilo je pitanja o mahunarkama, vrstama začina, riba, namirnicama s proteinima, glutenom, rafiniranim šećerom, onima s najviše kalorija te što su primarni izvori energije u ljudskoj prehrani… Tomislav je bio najspremniji u crvenoj ekipi, koja je naposljetku i pobijedila.

Poslije ručka i malo odmora, kandidati su nastavili s pedaliranjem. „Mislim da su se dečki štedjeli u prijašnjim tjednima za razliku od nas i zato smo iscrpljenije, više potrošene i ne možemo raditi tako dobro kao oni“, komentirala je Alina, koja je davala sve od sebe kao i uvijek. No Mateo je smatrao da se ne trebaju toliko forsirati jer sutra neće moći vježbati pa su se dogovorili da će voziti do 20 sati. „Uopće ne znam hoćemo li dobiti nagradu jer zadatak nije odrađen“, brinula se Alina. Posljednjih 15-ak minuta prije 22 sata odvozili su Mateo i Nikolina, a i Alina je pomogla.

Sutradan su plavci bili prilično umorni, ali su spremno išli na posljednji trening prije vaganja. „Nisam pedalirao i imam više snage od ostatka tima, ali poznajući dečke, oni će to dobro odraditi“, rekao je Ivica, a potom su se dogovarali koje će sve vježbe raditi na treningu. Davorka je radila prilagođene vježbe jer je previše boli.

Crveni su također pričali o bolovima - nisu ih toliko boljele noge koliko ih je boljela trtica. „Svaki put kad sjednem, osjetim sic“, komentirao je Tomo, a Nikolina je dodala: „Nema Mirne i Ede da nas malo trgnu, fale ovako kad radimo grupno.“ Tomislav je komentirao kako ga baš zanima koliko će kilograma izgubiti jer je Alina predložila više aerobne vježbe jer se tako, kako je rekla, više tope dok ona za njega misli kako se previše štedi prilikom vježbanja.

Davorka je zbog bolova morala odustati od vježbanja, što ju je jako pogodilo. „Stvarno mi je više dosta!“ rekla je i rasplakala se, a Mateo je bodrio. „Frustrira me to što mi je jedan dan bolje, a drugi katastrofa. I tako već šest tjedana“, objasnila je Davorka, a ostali dečki iz tima su joj ponavljali da se smiri, prestane biti tvrdoglava i prestane vježbati.

Antonija se zafrkavala kako više radi kad nema trenera jer sada manje priča i manje se zeza. „Baš sam zavoljela trenirati jer poslije budem sretna i vesela. Svi iz mog tima žele najbolje za mene i vrlo sam im zahvalna na tome, daju mi dodatnu motivaciju i to mi je baš drago“, rekla je, a Alina smatra kako oni svi moraju naučiti Tonku kako da sama gura i motivira sebe.

Esmir je primijetio Ivičin vjenčani prsten, a on je bio sretan što ga ponovno može nositi. „Moram ga pohvaliti da sad može i cipele sam obuti. To nije mogao jer se nije mogao sagnuti“, rekao je Esmir, koji je jako ponosan na Ivicu, kao i Nikolina na Tonku s kojom je vježbala boks. Poslije treninga i crveni plavi tim bili su zadovoljni odrađenim i spremni doznati rezultate bicikliranja!

Crveni su vozili četiri sata, 20 minuta i 15 sekundi, a plavci četiri sata, 48 minuta i 56 sekundi - crveni su odvozili 94,43 kilometra dok su plavci vozili čak 151,40 kilometara! „Sigurno smo i kondicijski i snagom jači od crvenih, dokazali smo to baš na biciliranju. Nema veze što nas je bilo troje, mi smo dali svoj maksimum, što se pokazalo i na rezultatu“, rekao je Mateo.

