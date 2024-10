Petar Grašo i Hana Huljić dobili drugo dijete! Stigao im sin, ime dobio po Petrovom djedu

Petar Grašo (48) i Hana Huljić Grašo (33) dobili su drugo dijete, doznaje Jutarnji list. Jutros im se rodio sin, a dječak kojem su dali ime Toni, na svijet je stigao carskim rezom. Kako doznaje spomenuti list, porod je prošao u najboljem redu, Hana se osjeća dobro, a ime su mu dali po pjevačevu pokojnom djedu. Supružnici su inače u srpnju 2022. godine dobili i kćer Albu, a da je Hana Huljić po drugi put trudna otkrio je nedavno sam Petar.

Podsjetimo, par se inače vjenčao u veljači 2022. godine u crkvi sv. Dominika u Splitu, a prilikom izlaska iz crkve, Grašo je izjavio: "Osjećam se kao muž!" Hanin otac Tonči Huljić komentirao je da se on osjeća ‘kao punac‘. Zavjete su izrekli pred svojim kumovima, Hani je to pjevačica Domenica Žuvela, a Petru su to Dino Rađa, slovenski chef i ugostitelj Tomaž Kavčič i prijatelj iz djetinjstva, Šime. Nakon crkve, svadbeno slavlje nastavljeno je u restoranu Adriatic Grašo. Hana je njihovo prvo dijete, kćer Albu, rodila u srpnju 2022. godine. Sredinom godine je otkrila kako je Alba u njihove živote unijela pregršt radosti.

"Uživam u svakom trenutku s njom, znam da će brzo narasti i možda sad jedva čekam da naraste, ali kad naraste bit će mi žao. Predivna je, vesela je, unijela je nešto posebno u naš život", izjavila je tada za InMagazin. U istoj je emisiji rekla kako će Alba zasigurno biti presretna kada upozna brata iako trenutno "baš ne doživljava maminu trudnoću i vijest da joj stiže pojačanje".

"Ali uskoro... Ne zna što je čeka", dodala je kroz smijeh.

Gostujući, pak, kod Ive Šulentić u emisiji "Kod nas doma", otkrila je kako organizira vrijeme uz dvogodišnju kćer i poslovne obaveze. "Štogod sam planirala u organizaciji, ništa nije bilo tako. Organizaciju naučiš kroz vrijeme. Tek sam sada, nakon dvije godine, uhvatila neki hod i tek sam sada zapravo shvatila kako izorganizirati vrijeme. U početku mi nije bilo jednostavno", rekla je te dodala da se divi samohranim roditeljima jer, priznaje, ne zna kako bi ona uspjela odraditi poslovne obaveze bez pomoći. "Ne znam koliko bi to uspjela da nije njih, da nema baka i djedova".

Da će ponovno postati roditelji, Petar Grašo je otkrio u travnju ove godine, a nešto kasnije je otkrio da je druga beba koja stiže u njihovu obitelj dječak.

