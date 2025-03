Ivana Paradžiković o bivšoj ljubavi: Jedan mi je bivši rekao kako se u vezi sa mnom osjeća kao da je u brodu na pučini

Poznata hrvatska novinarka i TV voditeljica Ivana Paradžiković ponovno je oduševila svoje pratitelje na Instagramu, ovaj put fotografijama i pričom iz Sahare. U nizu fotografija, Ivana trči po pješčanim dinama, smije se i uživa u zalasku sunca.

- Uhvati me ako možeš! Jednom davno, jedan mi je bivši rekao kako se u vezi sa mnom osjeća kao da je u brodu na pučini. On bi se usidrio, a samo mu je dva metra konopa u ruci. Morala sam odrasti kako bi shvatila da ja nisam za usidrit’, ali ako jedriš sa mnom, priuštit cu ti rollercoaster od života! Sunce zalazi u pustinji, ovo mi je četvrta pustinja u posljednjih godinu i pol. Magična Sahara. Trčim i smijem se, poput magneta privlačim ljude. Mladi Marokanac zašprehava me pokazujući mi svoj Instagram. Kinez me slika i dobacuje mom fotografu: pa ti si kao ja, radiš kao Kinez! Svi se smijemo, valjamo po pijesku i pozdravljamo još jedan dobro potrošen dan. - napisala je Ivana ispod novih fotografija koje je objavila na Instagramu i pokazala kako istinski uživa.

- Kakve slike, ovo svako želi da doživi jednom u životu, bogat si koliko vidiš. Bome i u pravu si za ovo sidrenje tko ne zna kako neka nastavi dalje. Jedan je život, ovakve avanture su neopisive. Zavidim ti,hvala ti na ovim čarobnim fotkama barem vidim i ja kako je Zemlja prekrasno mjesto. Hvala što dijeliš ovakve prizore s nama! - napisali su joj pratitelji u komentarima. Ivana je nedavno podijelila i svoje iskustvo s policijom u Maroku kada su je zaustavili jer nije imala vezan pojas.

– Evo moralo se i to dogodit', dobili smo kaznu za nenošenje pojasa, jer nisam vezala pojas. Ovaj policajac, za razliku od svih dosad, bio je neugodan i čak nas je pokušao iscimati da smo ga snimali mobitelom, što apsolutno nije istina. Tako da, evo, prošli smo samo s ovom kaznom. Taman smo ušli u auto i počeli vozit', 100 metara smo odvozili i zaustavili su nas. Ovdje je policija posvuda – rekla je Ivana u Instagram storyju, uz koji je napisala: “Nema cile mile. 30 eura jer nisam imala pojas." Ubrzo nakon ovog susreta s policijom dogodio joj se novi susret. E ježi ga, takav dan! Pola sata poslije zaustavio nas policajac jer nismo stali na znak stop, ali u rotoru nismo to skužili. Ovaj je bio fin i pristojan pa nas je pustio. Sat vremena poslije, ograničenje 60km/h, vozim 82, kontam to je okej, dozvoljeno odstupanje, zaustavi me policija. Radar! Kaže, nema odstupanja, ako je 60 ograničenje, a ti voziš 61, kazna! Rekli smo im da mi je to već treći prekršaj danas i da nek' me vode u zatvor, počeli su se smijati, a tek kad sam im rekla da sam se popela Toubkal, e tad sam izazvala poštovanje. Progledali su mi kroz prste. Objasnili kako nije poanta turiste slati kući s lošim osjećajem, ali i održali predavanje koliko su striktni propisi u Maroku. Skrušeno sam prihvatila bukvicu i nastavila dalje školski. PS: Molila sam ih da ih fotografiram, svi mladi, zgodni, s brčićima, u fino opeglanim bijelim košuljama i plavim odijelim baš su atraktivni, ali su mi pojasnili i to: nema slikanja policije", napisala je.