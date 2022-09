Ivana Paradžiković: Ne biste mi vjerovali kad bih vam rekla da sam ovdje došla za samo 6 eura

Ivana Paradžiković na Instagramu je podijelila čarobne fotografije svog putovanja u Švicarsku gdje je s prijateljima planinarila na Fronalpstocku i opisala je kako je izgledala njihova avantura te je priznala da je u Švicarskoj pojela najbolji gulaš u životu.

- Ne biste mi vjerovali kad bih vam rekla da sam ovdje došla za samo 6 eura!! Ryanairov let Zagreb- Memmingen u Njemačkoj...pa dalje autom prema Švicarskoj, sat vremena. Na planinarenje smo krenuli iz Muotathala najstrmijom žičarom na svijetu prema selu Stoos koje se nalazi na 1300 m nadmorske visine. Vožnja traje svega par minuta i stoji 50 franaka. Nama preskupo, ali njima posve prihvatljivo u odnosu na standard. Svi planinare. I mlado i staro. To je kultura. Ful oprema. Veseli i nenormalno pristojni. I svi pozdravljaju: grüezi (Gott gruess Sie- Bog vas pozdravlja). Smješkaju nam se, jer sam ja u leopard tajicama, prijateljica u fluorescentnoj jakni, iz aviona se vidi da nismo njihove, jer oni ne mare za modu. Bitno da je kvalitetno, nebitno kako izgleda. Ne opterećuju se time. - opisala je Ivana susrete s drugim planinarima te nastavila prepričavati kako je izgledala njihova planinarska ruta.

- Žičara koja izgleda poput žute bačve, vozi po pruzi, i putnici u njoj stoje cijelo vrijeme, ona se prilagođava nagibu. Iz Stoosa smo onda hodali do druge žičare koja nas je dovezla na Klingenstock pa smo onda hodali po hrbatu planine, jedno dva- tri sata više manje izazovne šetnje. Ruta se zove Gratwanderweg. Na Fronalpstock vrhu je restoran gdje je glavni kuhar Boro iz Rijeke. Godinama se s prijateljima koji su tamo radili šali na račun Paradžikovićke. Odlučili smo ga iznenaditi p.s. Boro kuha naaaajfiniji gulaš u životu koji sam jela. I pila pivo od divljeg cvijeća. - napisala je. Posebno je uzbuđena bila zbog vožnje vlakom i oduševilo ju je što se poštuje vozni red i nema švercanja.

- Lijepo i kada kiša pada...uzbuđena zbog vožnje vlakom. Obožavam ih. Nemoguće su čisti. Nema kašnjenja ovdje. Nema ni švercanja. Nepojmljivo je ne kupiti kartu. Imaju super aplikaciju SBB, njihove željeznice, u koju upišeš početnu i završnu destinaciju, a ona ti složi najbolje konekcije: busom i vlakom. Trgnula sam svoju kratku. Ne rakijicu već dozu kolagena. Disciplinira prije svega. Vozili smo se od Altstättena do malog preslatkog mjesta Walenstadt na jezeru. Hladno za kupanje, ali taman za uživanje u šetnji i juhi s rezancima od palačinki. - piše na svom Instagramu Ivana Paradžiković.