Ivana Mišerić prepričala zastrašujuće iskustvo: 'Rekla mi je da ću vječno biti nesretna'

DAVOR BORNO

Domaći glazbenik konačno otkrio kada je rođen: 'Jadan Google ne može to naći, ni on ne zna'

Rođen sam u avionu iznad Zagreba, e sada gdje točno, ne znam...2.1. Nikada nisam slavio rođendan jer su svi uvijek bili pijani i blesavi taj dan, još od Nove godine. Godina? Znam da i Google to traži, jadan Google ne može to naći, ni on ne zna, kazao je Borno