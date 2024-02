Senna M. pokazao kako se priprema za party sa svojim originalnim plesačicama

Za osam dana u Areni Zagreb odzvanjat će brojni hitovi domaće dance scene poput "Tek je 12 sati", "Nisi mio bio vrijedan ti", "Laži me", "Bebe", "Ljubav za sve" i drugih. Pripreme za Megadance Party su u tijeku, a jedan od onih kojih marljivo vježba je i Senna M., koji će se na scenu vratiti godinama nakon što se posvetio svojoj drugoj karijeri majstora rasvjete. Senna M. je za ovaj koncert okupio i svoju originalnu ekipu plesačica.

- Plesačice su sad majke, odvjetnice, odgajateljice i grafički dizajneri, ali pošto plešu "Bebu" ostaju vječno mlade. Također će i svi koji budu plesali "Bebu" na Megadance Partyu ostati vječno mladi, rekao nam je Senna M koji se najavi partyja prisjetio i vremena kada je nastupao.

– Svaki koncert ima svoju priču. Bilo je prekrasno doživjeti da hrvatska publika pleše na domaću glazbu. Prekrasno je vidjeti da se moje pjesme i danas rado slušaju. Najteže je napraviti nešto što ostaje tako dugo. Izuzetno sam ponosan na to vrijeme, rekao je Senna i otkrio nam jednu od brojnih anegdota.

Foto: Promo

– Na svakom koncertu bilo je nešto specifično. Imali smo i po dva-tri koncerta dnevno. Znalo se dogoditi da izađemo na pozornicu punu dima. Kada bismo prestali plesati, shvatili bismo da smo okrenuti prema kuhinji. Često nismo znali u kojem smo gradu, ali uvijek je bila pozitivna atmosfera – veli Senna.

VEZANI ČLANCI:

Jučer su u našem studiju gostovali i Boytronic, Ella i Trpimir Vicković Vicko, koji su najavili Megadance Party. Boytronic nam je tada kazao i kako je nastala pjesma "Tek je 12 sati".

- Svi su tada "Tek je 12 sati" povezivali s Dr. Albanom, a nama je u stvari bila grupa Felix i hit "Don't You Want Me". Mi smo se zapravo dva mjeseca prije izlaska "Tek je 12 sati" trebali raspasti jer nam je prvi album s Vannom loše prošao. A onda se sve promijenilo kada sam napravio remix singla "Ljubav za sve" za Sandija. Ta pjesma je u stvari bila početak dancea u Hrvatskoj, kazao nam je Boytronic, koji će uskoro s Meri Andraković, novom pjevačicom ET-ja, nastupiti na Dori s pjesmom "Pametnom dosta". No, oduševljen je i idejom Megadance Partyja

– Mislim da je to super, pogotovo iz perspektive nas koji smo u to vrijeme radili. Drago mi je neke od njih vidjeti nakon 25 i više godina. Nema tu posebne znanosti, ako ljudima ponudiš izvođače čiji su hitovi obilježili to razdoblje, a slušaju se i danas, zabava je zagarantirana. Te pjesme su dobre. Poanta pjesme je da je možeš otpjevati i da u tebi pobudi neke emocije. Pjesma koja ništa ne poluči ni tekstom ni melodijom je samo pjesma – kaže Boytronic koje vrijeme 90-ih pamti po brojnim koncertima.

– Bilo je to prelijepo vrijeme kada se publika veselila glazbi i s nestrpljenjem čekala novi singl omiljenog izvođača – veli frontmen ET-ja.

Podsjetimo, 9. veljače u Areni Zagreb nastupit će ET, Colonia, Senna M, Minea, I Bee, Ella, Karma, Sandi, Alka Vuica, Šajeta, Vlatka Pokos, Mirjana (ex Mandi), Ilan Kabiljo, Denis & Denis, Vatrogasci, Dreletronic, Simplicia, te Groovetastic i Albina kao predstavnici nove dance scene.

VIDEO: Zvonimir Boban i Leonarda Lončar ponovno su zajedno: 'Jako smo sretni'